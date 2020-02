Landbouwbedrijf wil uitbreiden, gemeente organiseert infovergadering Christophe Maertens

12 februari 2020

14u44 2 Heuvelland De gemeente Heuvelland organiseert een infovergadering rond de mogelijke uitbreiding van het landbouwbedrijf Vanhoutte in Wijtschate. De landbouwer wil zijn capaciteit uitbreiden van 85.000 naar 195.000 kippen.

Volgens Kristof Vandenbussche (41) uit Wijtschate veroorzaakt de aanvraag tot uitbreiding ongerustheid. “Het bedrijf ligt in landschappelijk waardevol gebied en in de directe nabijheid van de dorpscentra van Wijtschate en Mesen”, zegt de man. “Omwonenden klagen nu al over sterke geurhinder en vrezen extra mobiliteitsproblemen. Onlangs kwam Mesen al in die zin in het nieuws door de vele vrachtwagens en landbouwvoertuigen die door het centrum denderen. Verder vrezen bewoners een grote impact op het toerisme in de gemeenten. Een aantal toeristische accommodaties vrezen de gevolgen van de uitbreiding en de geurhinder.”

Openbaar onderzoek

De zaakvoerster heeft geen weet van klachten over geurhinder. “Er zijn nog geen buren langs geweest om te klagen”, zegt ze. “Over de uitbreiding kan ik nog niet veel zeggen, maar als mensen meer willen weten, moeten ze naar de vergadering komen.”

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 7 maart. Tot dan kunnen mensen bezwaar indienen bij de gemeente. Mesen en Heuvelland geven een niet-bindend advies, het is uiteindelijk de provincie die de vergunning toekent. De infovergadering over de aanvraag vindt plaats op 20 februari om 19.30 uur in OC Klaverhulle in de Schoolstraat in Wijtschate.