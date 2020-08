Laatste zusters verlaten Nieuwkerke, Sint-Vincentiusklooster staat te koop Christophe Maertens

28 augustus 2020

13u07 0 Heuvelland Het Sint-Vincentiusklooster in de Seulestraat in Nieuwkerke krijgt een nieuwe bestemming. Het gebouw wordt verkocht nadat de laatste twee zusters er wegtrekken.

Op de website van Hill Immo staat ‘Woning te koop’ bij de foto van het klooster. Dat is het pand echter oneer aan doen. Het gebouw werd opgericht kort na de Eerste Wereldoorlog en is zoveel meer dan een woning. Nu wonen er nog twee zusters van de ooit dertig zielen tellende gemeenschap. De twee verhuizen binnenkort naar een serviceflat in Wervik. De kloostergemeenschap in Nieuwkerke is altijd verbonden geweest met de vrije basisschool. De zusters gaven er les en deden ook de soepbedeling voor de leerkrachten.

Verhuisdozen

De zusters namen Nieuwkerkenaar Lander Lozie (25) van Hill Immo onder de arm om het klooster te verkopen. De vastgoedmakelaar liep er ooit nog school. “Tot nu is er nog altijd een toegang tot het klooster vanuit de school”, zegt Lander. “Toen ik hier op school zat, moest ik tijdens de pauze de soepkom ophalen in het klooster. Ik ben blij dat de zusters me nu in vertrouwen hebben genomen om dit stukje Nieuwkerkse geschiedenis van de hand te doen.”

Wie het gebouw koopt, krijgt er heel wat bij. De totale oppervlakte is 3.000 vierkante meter, waarvan de bebouwde grondoppervlakte van het hoofdgebouw 750 vierkante meter is. “Er zijn twee grote leefruimtes in het gebouw en een mooie ruime veranda met zicht op de grote tuin”, legt Lozie uit. “Daarnaast vind je er twee keukens en een lift naar de eerste verdieping. Daar zijn verschillende kleine kamers, enkele bergruimtes en een badkamer. De zolder is opgedeeld in kamers en een bergruimte. Naast het pand zijn er drie garages en een werkplaats te vinden. Er is ook een kapel te vinden.”

Sociale functie

“Momenteel zijn er al onderhandelingen lopende met verschillende partijen, maar wat er uiteindelijk met het kloostergebouw gebeurt, is nog niet duidelijk. De gevel moet alleszins bewaard blijven, maar het pand zelf mag wel aangepast worden. De zusters zouden graag zien dat het klooster een sociale functie krijgt, maar ook een B&B en een horecazaak behoren tot de mogelijkheden, net als woningen. Ook de gemeente krijgt inspraak bij de invulling.” De prijs voor het klooster is op aanvraag via de website.