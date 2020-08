Koppel uit Menen neemt roer over van café ’t Hommeltje in Kemmel: “Mensen leven hier iets trager” Christophe Maertens

13 augustus 2020

07u37 3 Heuvelland Café ’t Hommeltje in het centrum van Kemmel kent met Nancy Bourdau (47) en Kelsey Beullens (60) uit Menen sinds kort nieuwe uitbaters. De coronacrisis weerhield het koppel er niet van de horecazaak over te nemen.

“Zo’n 20 jaar geleden baatte ik een café uit in Gullegem en ik had al langer opnieuw zin om dat opnieuw te doen”, zegt Nancy. “Toen ik samen met mijn man hier eens een wandeling maakte, merkten we dat café ’t Hommeltje over te nemen stond. We hebben niet lang getwijfeld.” De coronacrisis schrikt het duo niet af. “Eerlijk gezegd, hebben we geen slechte start gekend”, zegt Kelsey, die altijd als postbode heeft gewerkt. “Het verbaasd mij dat er hier zoveel volk voorbijkomt in het dorp, vooral fietsers en wandelaars.”

De nieuwe uitbaters lieten het café zoals het was. “We hebben een likje verf aangebracht, maar veranderden er anders niets aan. Het is hier toch echt een dorpscafé en die vind je niet zoveel meer. We zagen dan ook geen redenen om het concept te veranderen”, aldus Nancy. “Het is de bedoeling dat we hier komen wonen. Daar kijk ik wel naar uit, want het leven gaat hier toch wat trager.” ’t Hommeltje werd voorheen 35 jaar lang uitgebaat door Vera en Luc Dewilde.