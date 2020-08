Koppel sterft na ammoniakvergiftiging in varkenshouderij in Komen-Waasten LSI/DBEW

20 augustus 2020

08u32

Bron: LSI/DBEW 2 Heuvelland Net over de taalgrens in Komen-Waasten is woensdag een koppel varkenshouders aan de gevolgen van een ammoniakvergiftiging gestorven. Door een defect aan de verluchting in een loods raakten ze door het gas bevangen.

Rond de middag waren Patrick en Ann Taveirne in hun varkenshouderij langs de Nieuwkerkebaan in Komen-Waasten aan de slag. Door een technisch defect aan de ventilatie werden de giftige ammoniakgassen die er vrijkomen niet meer afgevoerd, waardoor het koppel er door bevangen raakte. Het koppel kon door een familielid gevonden worden. Reanimatiepogingen door de hulpdiensten leverden niets meer op.

Naast zijn taak als varkenshouder was Patrick Taveirne erg betrokken bij vaderlandslievende verenigingen en het Last Post comité in Ploegsteert (Komen-Waasten). “Het overlijden van Patrick en Ann is een grote klap voor ons comité maar ook voor de hele gemeenschap hier”, aldus de schatbewaarder van het Last Post Comité du Memorial de Ploegsteert Claude Verhaeghe. “Patrick was bij de start in 1999 meteen bereid mee te doen als eerbetoon aan de vele gesneuvelde soldaten in de regio. Hij was ook betrokken bij het feestcomiteetje dat we hadden in de wijk De Hutte, dat jaarlijks nog een wielerwedstrijd voor junioren organiseert. Patrick en Ann waren altijd bereid een handje toe te steken.”

Patrick en Ann Taveirne laten twee dochters Margot en Katrien achter.