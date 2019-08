Kleedkamers FC Westouter tegen de vlakte Christophe Maertens

20 augustus 2019

18u05 0 Heuvelland In Westouter zijn dinsdag de afbraakwerken gestart van de kleedkamers van FC Westouter. “ Nadat alles is afgebroken en opgeruimd begint de bouw van de nieuwe kleedkamers.”

“Eind vorige week werd door een gespecialiseerde firma al alle asbest verwijderd, ook van de tribune en de dug-outs”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Vandaag (dinsdag, nvdr) werd het gebouw afgebroken. Het bestuur van de voetbalclub had in de voorbije weken de panden al helemaal leeggemaakt en gestript, zodat de afbraak nu erg snel kan gebeuren. “Nadat alles is afgebroken en opgeruimd, begint de bouw van de nieuwe kleedkamers. In het bouwprogramma staan nieuwe kleedkamers, ontvangstruimte voor de scheidsrechters, berging, overdekte inkom, nieuw sanitair en een nieuw dak boven de kantine. Eigenlijk bijna een volledig nieuwe infrastructuur”, aldus de schepen.

De werken zullen zo’n negen maanden duren. “In tussentijd werden degelijke tijdelijke containers voorzien om te gebruiken als kleedkamers en berging. Die werden voor het verlof al volledig geïnstalleerd en zijn al in gebruik.”