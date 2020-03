Kemmelberg blijft toegankelijk voor buurtbewoners Christophe Maertens

23 maart 2020

18u56 0 Heuvelland Het gemeentebestuur van de gemeente Heuvelland meldt dat de paden van het provinciedomein de Kemmelberg mogen wel nog gebruikt worden om te wandelen, te joggen of te fietsen. Dat mag echter enkel door mensen die in de buurt wonen.

Door de coronamaatregelen blijven de parkings van alle provinciale domeinen afgesloten en zijn alle niet-essentiële verplaatsingen verboden. Mensen moeten zich ontspannen in hun eigen omgeving en mogen niet met de wagen naar het bos rijden. Buurtbewoners mogen wel nog gebruik maken van de wandelpaden van de Kemmelberg. “Op deze manier wordt een toeloop van grote aantallen bezoekers vermeden, maar geven we aan de buurtbewoners wel de kans om zich vlakbij te ontspannen in het provinciedomein”, zegt schepen Wieland De Meyer. De provincie zet haar eigen medewerkers en de lokale politie in om toe te zien op de naleving van deze beperkingen.