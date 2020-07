Kemmel Koerse wordt zondag gereden: mondmaskers verplicht in centrum dorp Christophe Maertens

24 juli 2020

18u23 0 Heuvelland De nieuwe Kemmel Koerse vindt zondag plaats, ondanks het verhoogd corona-alarm. “In het centrum van Kemmel is een mondmasker dragen verplicht.”

In Kemmel organiseert nu zondag 26 juli beroepsrenner Thomas Joseph samen met enkele vrienden de eerste Kemmel Koerse voor elite met en zonder contract en beloften. Door de coronacrisis zagen heel wat renners, zowel professionele als amateurs, hun seizoen in rook opgaan. Toen de Nationale Veiligheidsraad het licht echter weer op groen zette, zag profrenner Thomas Joseph zijn kans schoon om zelf een koers te organiseren. Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, gaan 2 stewards toezicht houden. Daarnaast wordt de aankomstzone publieksvrij gehouden, alleen mensen met een badge zullen in deze zone mogen. Iedereen die zich in het centrum van Kemmel bevindt, zal een mondmasker moeten dragen.