Kadril, Ruben Block en Frank Vander Linden vervolledigen Zomersessies Dranouter Christophe Maertens

17 juli 2020

06u10 6 Heuvelland Zoals geweten is er geen festival Dranouter dit jaar, maar na de versoepeling van de coronamaatregelen zetten de organisatoren de Zoals geweten is er geen festival Dranouter dit jaar, maar na de versoepeling van de coronamaatregelen zetten de organisatoren de Zomersessies op poten. Verschillende weekends in juli en augustus zijn er per Zomersessie twee tot drie optredens op festivalterrein De Voute.

Het programma van juli was al bekend, met nu laat Festival Dranouter de rest van namen op het publiek los: The Voice-winnaar IBE, Kadril, Triggerfinger-frontman Ruben Block, Frank Vander Linden én een extra Zomersessie van Brihang. Met deze toevoegingen is het programma van de Dranouter Zomersessies compleet. Voor juli waren al veel Zomersessies uitverkocht, maar door de versoepelde maatregelen is er beperkt een aantal tickets extra beschikbaar.

En al is er dit jaar geen Festival Dranouter er is toch exclusieve Festival Dranouter 2020 merchandise. Mensen die thuis of in de tuin Festival Dranouter 2020 vieren, kunnen de ervaring compleet maken met een T-shirt of een festivalbandje. Meer info en tickets op www.festivaldranouter.be.