Jongeman voor rechter omdat hij paswoord niet vrijgeeft Christophe Maertens

24 september 2019

07u41 0 Heuvelland Een jongeman uit Heuvelland riskeert drie maanden cel met uitstel en een geldboete omdat hij het paswoord van zijn gsm niet aan de onderzoeksrechter wou geven. “Die man heeft op die manier bewijs achtergehouden.”

“Het is een principezaak, maar die man heeft wel degelijk een onderzoek gehinderd”, aldus de openbare aanklager op de rechtbank van Ieper. De beklaagde was betrokken bij een drugsonderzoek. Op een bepaald moment wou de onderzoeksrechter een mapje in de gsm van de jongeman bekijken, maar die weigerde het paswoord te geven. “Mijn privacy is belangrijker”, zei de man toen. “Het louter weigeren van het geven van een paswoord is voldoende om te worden gedagvaard”, aldus de openbare aanklager. “Die man heeft het recht te zwijgen, maar niet om een onderzoek te hinderen. Als iedereen zo gaat beginnen, dan wordt het een mooie boel.” De jongeman kreeg in de drugszaak ondertussen al een werkstraf van 160 uur.

“Een verdachte moet nooit meewerken aan zijn eigen vervolging”, aldus de verdediging, die de vrijspraak vraagt. Vonnis op 24 oktober.