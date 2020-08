Jongeman vindt gevaarlijke obus op wandelpad: “Voor hetzelfde geld was er een ernstig ongeval gebeurd” Christophe Maertens

28 augustus 2020

16u55 0 Heuvelland Brent Camerlynck (17) uit Poperinge toonde de juiste reflex toen hij tijdens een wandeling in Kemmel een obus vond. De jongeman sloeg onmiddellijk alarm en behoedde enkele wandelaars voor erger.

Brent was donderdag een wandeling van 43 km (!) aan het afwerken toen hij op een paadje langs de Warande in Kemmel plots iets uit de grond zag steken. “Ik had een vermoeden dat het wel eens een obus kon zijn”, zegt de jongeman. “Voorzichtig maakte ik wat aarde los en kreeg al meteen de bevestiging dat het inderdaad een springtuig was uit WO I.” Net ernaast vond Brent nog een exemplaar, waarvan het kruit open en bloot lag. “Mocht daarin iemand met een wandelstok hebben gestoken, dan was dat wellicht niet zonder gevaar.” Brent twijfelde niet en belde onmiddellijk 112. “Terwijl ik aan het wachten was op de politie, bleef ik ter plaatse om de wandelaars te waarschuwen. Na een half uurtje arriveerde de politie van de zone Arro Ieper en die verwittigden op hun beurt de ontmijningsdienst DOVO.”

Brent is de zoon van Devid Camerlynck, commissaris bij de federale politie. “Ik ben blij dat mij zoon op de juiste manier handelde”, aldus de politieman. “Het was inderdaad een gevaarlijke situatie. Ook ik heb al verschillende malen over dat pad gereden met mijn mountainbike. Voor hetzelfde geld gebeurt er een ernstig ongeval. Ik ben dan ook trots op mijn zoon.”