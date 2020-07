Jonge coureurs organiseren nieuwe koers om wielrennen uit coronaslop te halen: “Kemmel Koerse wordt een pittige wedstrijd” Christophe Maertens

13u42 0 Heuvelland “Hoezo geen wielerwedstrijden tijdens corona? Dan organiseren we toch zelf een.” Thomas Joseph (23), profrenner bij het continentale team Tarteletto-Isorex, sprak een aantal vrienden aan en samen zetten ze op 26 juli in Kemmel een 148 lange kermiskoers op poten. Ondertussen zijn alle startnummers de deur uit en hebben de organisatoren de nodige vergunningen op zak.

De coronacrisis zorgde ervoor dat heel wat renners, zowel professionele als amateurs, hun seizoen in rook zagen opgaan. De wielerkalender werd overhoop gegooid, maar er kwam pas zekerheid dat er weer kon worden gefietst, nadat de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen zette daarvoor. Profrenner Thomas Joseph zag meteen zijn kans om zelf eens een wedstrijd op poten te zetten en op die manier zijn geliefde sport een duwtje in de rug te geven om die uit het coronaslop te halen. Thomas verzamelde een paar jonge enthousiastelingen en samen gingen ze in sneltempo aan de start. “Ik had eigenlijk vorig jaar al goesting om een koers te organiseren samen met mijn goede vriend Jesse Gesquiere”, zegt Thomas. “We beslisten toen niets, maar in mei merkten we dat de wielerbond op zoek was naar organisatoren voor wedstrijden. Opnieuw stelde ik mijn vriend de vraag en die was meteen heel enthousiast.”

Jong bestuur

Het op poten zetten van een koers is echter eenvoudiger gezegd dan gedaan. “Gelukkig heb ik wat connecties bij de wielerbond. Ook sprak ik enkele mensen, allemaal fietsers, in mijn vriendenkring aan. Mijn broers Stijn, zelf ooit ook profrenner, en Pieter en Domien Gesquiere en Pedro Dereyne stapten mee in het verhaal en in geen tijd hadden we een bestuur samengesteld. Er volgen gesprekken met de gemeente Heuvelland en met de politie. Iedereen werkte heel vlot mee en op dit moment zijn alle vergunningen binnen. Dankzij ploegmaat Maxime Vantomme vonden we een sponsor.” Maxime polste bij zijn werkgever Edouard Baron van Era Domus of hij het project financieel wou steunen. Baron is zelf ooit renner geweest en was ziet wel potentieel in Kemmel Koerse. “Mocht het over voetbal gaan, dan had ik het wellicht niet gedaan, maar inderdaad, het wielrennen ligt mijn nauw aan het hart”, aldus Edouard.

Kemmel Koers zal worden gereden op 26 juli over 10 ronden van net geen 15 km, in totaal zo’n 148 km met 1.500 hoogtemeters. De start vindt plaats aan de rotonde aan de Polka. “Dan doen we een 4 à 5 km neutralisatie en ter hoogte van restaurant De Rentakker laten we de coureurs los”, weet Thomas. “De aankomst ligt dan weer aan de Dries in het centrum van Kemmel. Het wordt wel pittig.”

Naturaprijzen

Aan de wedstrijd mogen 175 renners deelnemen. “Maar we kregen 240 inschrijvingen binnen. We hebben dus een heel aantal mensen op de wachtlijst moeten plaatsen.” Met Dimitry Claeys, Xandro Meurisse en Eli Iserbyt haalde het jonge bestuur meteen enkele mooie namen binnen. “De wedstrijd staat open voor beloften, eliterenners zonder contract en eliterenners met contract”, weet de organisator. “Aan de wedstrijd is geen prijzengeld verbonden, omdat dat momenteel niet mag van de wielerbond. Iedereen moet immers de kans krijgen een wedstrijd te organiseren en daarbij heb je niet altijd de mogelijkheid om op korte tijd een prijzenpot te verzamelen. Wat wel mag zijn naturaprijzen, wat dan ook bij ons het geval zal zijn.”

Voor Thomas wordt het evenement sowieso een huzarenstukje, want hij fiets zelf ook mee. De renner, die eigenlijk aanvankelijk een veldrijder was, won vorig jaar nog een rit in de Ronde van Iran. “Een niet te onderschatten rittenkoers”, klinkt het. Ook in enkele andere koersen liet hij zich niet onbetuigd. “Ik dacht dit jaar nog iets te verbeteren, maar corona besliste anders. Het is voor iedereen een verloren jaar. De grote ploegen gaan wellicht nog iets kunnen redden met de klassiekers, maar voor ons zal dat het geval niet zijn.”

Mondmasker

Wat voor de Kemmelnaar wel het geval zal zijn, is zijn deelname aan zijn eigen koers in zijn eigen dorp. “Ik wil in ieder geval een mooie prestatie neerzetten”, zegt hij. “Het is trouwens de bedoeling dat de koers in de toekomst nog een vervolg kent. We willen uitgroeien tot een mooie profkermiskoers. “

Nog dit: het is de bedoeling dat alles volgens de coronaregels verloopt. “Wij en de wielerbond zorgen elk voor twee stewards die toezicht houden op de regelgeving. Daarnaast willen we de aankomstzone publieksvrij houden, enkel mensen met een badge zullen in de zone mogen. Die zullen dan wel een mondmasker moeten dragen. We vragen de mensen dan ook een beetje hun gezond verstand te gebruiken.”