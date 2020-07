Jonge coureurs organiseren nieuwe koers om wielrennen uit coronaslop te halen: “Kemmel Koerse moet een vaste traditie worden” Christophe Maertens

13 juli 2020

13u42 14 Heuvelland “Hoezo geen wielerwedstrijden tijdens corona? Dan organiseren we er toch zelf een.” Thomas Joseph (23), profrenner bij het continentale team Tarteletto-Isorex, sprak een aantal vrienden aan en samen zetten ze op 26 juli in Kemmel een 148 lange kermiskoers op poten. Ondertussen zijn alle startnummers de deur uit.

Door de coronacrisis zagen heel wat renners, zowel professionele als amateurs, hun seizoen in rook opgaan. Toen de Nationale Veiligheidsraad het licht echter weer op groen zette, zag profrenner Thomas Joseph zijn kans schoon om zelf een wedstrijd te organiseren. Thomas verzamelde een paar jonge enthousiastelingen en samen gingen ze aan de slag. “Ik wilde vorig jaar eigenlijk al een koers organiseren met mijn goede vriend Jesse Gesquiere”, zegt Thomas. “Toen hebben we het uiteindelijk niet gedaan, maar toen de wielerbond in mei op zoek was naar organisatoren voor wedstrijden, hebben we de stap wel gezet.”

Sponsor

“Gelukkig heb ik wat connecties bij de wielerbond. Mijn broers Stijn, zelf ooit ook profrenner, en Pieter en Domien Gesquiere, Pedro Dereyne en Pieter Casier van café Boutique stapten mee in het verhaal, waardoor we al snel een bestuur hadden. Dankzij ploegmaat Maxime Vantomme vonden we een sponsor.” Maxime polste bij zijn werkgever Edouard Baron van Era Domus of hij het project wou steunen. Baron is zelf ooit renner geweest en zag wel potentieel in Kemmel Koerse. “Mocht het over voetbal gaan, had ik het waarschijnlijk niet gedaan, maar wielrennen ligt me wel nauw aan het hart”, reageert Edouard.

Kemmel Koers zal worden gereden op 26 juli over tien ronden van net geen 15 kilometer, in totaal 148 kilometer met 1.500 hoogtemeters. De start ligt aan de rotonde aan de Polka en de aankomst aan de Dries in het centrum.

Naturaprijzen

Aan de wedstrijd mogen 175 renners deelnemen. “We kregen 240 inschrijvingen binnen. We hebben dus heel wat mensen op de wachtlijst moeten plaatsen.” Met Dimitry Claeys, Xandro Meurisse en Eli Iserbyt haalde het bestuur enkele mooie namen binnen. “De wedstrijd staat open voor beloften, eliterenners zonder contract en eliterenners met contract”, weet de organisator. “Aan de wedstrijd is geen prijzengeld verbonden omdat dit niet mag van de wielerbond. Iedereen moet de kans krijgen een wedstrijd te organiseren en daarbij kun je niet altijd op korte tijd een prijzenpot verzamelen. Naturaprijzen mogen wel, wat dan ook bij ons het geval is.”

Geen publiek aan aankomst

Voor Thomas wordt het evenement sowieso een huzarenstukje, want hij fiets zelf ook mee. “Ik wil in ieder geval een mooie prestatie neerzetten. Twee stewards zullen erop toezien dat iedereen de coronamaatregelen volgt. Daarnaast willen we de aankomstzone publieksvrij houden, alleen mensen met een badge zullen in deze zone mogen. Die zullen dan wel een mondmasker moeten dragen. We vragen de mensen dan ook een beetje hun gezond verstand te gebruiken. Het is trouwens de bedoeling dat de koers in de toekomst nog een vervolg kent. We willen uitgroeien tot een mooie profkermiskoers.”