Jong en oud uit de bol op 45ste Festival Dranouter: geslaagde verjaardagseditie Christophe Maertens

04 augustus 2019

17u54 2 Heuvelland In Heuvelland loopt het Festival Dranouter op zijn laatste beentjes. Net als de vorige jaren blijkt het festival steeds meer een mix van muziek en beleving. Heel wat jongeren blijven weg van het festivalterrein en gaan enkel uit de bol op de camping of aan de Sint-Bernardustent. De wat oudere generatie en jonge ouders, al dan niet in het gezelschap van hun kroost, genieten dan weer wel van de muziek. Dat is waarschijnlijk de reden waarom Festival Dranouter op een heel verscheiden publiek kan rekenen.

Voor de openingsavond van het Festival Dranouter, afgelopen donderdag, zakten 4.500 mensen af. De avond was gratis voor de inwoners van Heuvelland en voor mensen met een driedaags ticket. Vrijdagavond, het einde van de eerste echte festivaldag, telden de organisatoren 14.500 festivalgangers. “We zijn enorm blij dat we de temperaturen van het vorig weekend niet hebben gehaald”, zegt organisator Bavo Vanden Broeck. “Dat zou niet aangenaam geweest zijn voor het publiek, maar ook niet voor de medewerkers en de artiesten.”

Meer beleving

“Net als andere jaren hadden we dit jaar onze Mainstage, de Club, de Kerk en De Voute. De voorbije jaren hebben we meer ingezet op randanimatie en beleving. Daarom hebben we vier nieuwe bars gebouwd, naast de bestaande Sint-Bernardustent (op vlak van feestvieren was deze tent de absolute place to be dit weekend, nvdr) en Kaffee Kazematten.”

Verder koos het festival voor meer schaduwplekken, bankjes en picknicktafels dan vorig jaar en dat werd duidelijk geapprecieerd. Enkele namen die vrijdag de revue passeerden zijn Lenny & De Wespen, Dead Man Ray en Black Box Revelation.

Uitverkocht

Zaterdag is traditioneel de grote publiekstrekker en dat was dit jaar niet anders. De organisatoren hadden een gevarieerd programma in elkaar gestoken en dat heeft geloond. Het festival was met 16.000 bezoekers op de teller dan ook uitverkocht op zaterdag. “Kort na de middag al bleek dat zaterdag een schot in de roos zou zijn”, gaat Vanden Broeck verder. “Er kwam veel volk af op de Bierkaarting, een activiteit in het kader van de voorzittersverkiezingen van ‘Feestcomiteit Dikkebusstraat’. Die straattheaterproductie hebben we opgezet naar aanleiding van 45 jaar Festival Dranouter. Het bleek een ideale manier om al vroeg mensen naar het festivalterrein te lokken. Al vroeg op de dag heerste er een gezellige drukte. Tof om te zien dat mensen een gezellig plekje uitkozen op de picknickbanken of in de hangmatten, met een bende vrienden of met het gezin. Zo is het nog plezanter om een optreden van een bekende artiest mee te pikken.”

Kinderanimatie

“Zaterdag is ook steevast de dag waarop we de meeste gezinnen aantrekken”, weet Vanden Broeck. “Ouders moeten de dag erna niet werken. Dit jaar hadden we ook extra aandacht voor kinderactiviteiten. Zo kon je in de Palace ‘brulracen’ op fietsjes. Hoe harder de coureur schreeuwt, hoe sneller hij gaat. Het is een knotsgekke act van organisatie Firmakodde. Op festivalterrein De Voute kon je knutselen met Tetra-brikken in Tetra Town. Bij de Clubstage stonden houten speelattracties, terwijl ouders even konden uitrusten met een cocktail van de Oxfam-bar.”

Voor het optreden van Geike, dat in de kerk plaatsvond, was het aanschuiven geblazen. Er vormde zich al vroeg een lange wachtrij en niet iedereen kon de kerk binnen. Veel volk ook voor Tom Odell, die in de grote tent een solo-optreden gaf met piano en mondharmonica. “Al moet ik toegeven dat ik niet meteen de beste harmonicaspeler ben”, zei de muzikant. Vooral bij ‘The Pianoman’, een cover van Billy Joel, en bij zijn hit ‘Another Love’ droeg het publiek Odell op handen.

Zondag staan onder andere Ertebrekers, Eva De Roovere, Jasper Steverlinck en The Kooks op de affiche. Maandag volgen dan de grote uittocht van de vele kampeerders en natuurlijk de opkuis.