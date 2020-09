Jeugdverblijven in Heuvelland krijgen in totaal 179.102 euro steun Christophe Maertens

07 september 2020

20u26 0 Heuvelland De jeugdverblijven De Bosgeus, Monsalvaet, Lanceloot, Hoeve Heyman, Vakantiehuis Outside, Vakantiehuis Malperthuis, ’t Eksternest en De Lork in Heuvelland krijgen samen 179.000 euro toegekend door minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA). Met die middelen geeft de minister toeristische ondernemers een stevige duw in de rug.

“De voorbije maanden waren door de coronamaatregelen bijzonder zwaar voor de toeristische sector. Dat heeft niet alleen gevolgen voor wie van toerisme leeft, maar ook voor wie een vakantie of uitstap maar moeilijk zelf kan financieren of speciale zorg nodig heeft. Het is voor die mensen dat ik via Toerisme Vlaanderen de nodige middelen heb vrijgemaakt” zegt minister Demir. “Iedereen verdient vakantie en daar zal corona niks aan veranderen.”

Van 14 maart tot en met 7 juni moesten zorg- en jeugdverblijven en vakantie-organisaties noodgedwongen de deuren sluiten door de lockdown. De steun dient om die moeilijke periode te helpen overbruggen. “Het doet me deugd om te zien hoe onze toeristische ondernemers zelfs in moeilijke omstandigheden inspanningen leveren om vakantie mogelijk te maken voor kwetsbare mensen,” zegt de minister Demir. “Zij verdienen niet alleen een dikke pluim, maar ook de nodige middelen om de rekening te laten kloppen. Daarom zullen onze zorg- en jeugdverblijven en vakantie-organisaties ook voor de periode tussen 8 juni en eind augustus op onze steun kunnen rekenen. Toerisme Vlaanderen zal hen hiervoor begin september contacteren.” In het najaar volgt nog een twee uitbetalingsronde.