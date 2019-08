Jeugdverblijf Monsalvaet investeert met hulp van minister Weyts in sanitaire voorzieningen Christophe Maertens

20 augustus 2019

17u47 0 Heuvelland Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts heeft 1.500.000 euro geïnvesteerd in 73 Vlaamse jeugdverblijven. Het KSA Heem Monsalvaet in Westouter krijgt daarvan bijna 30.000 euro voor renovatie van het sanitair. Ook de keuken wordt uitgebreid. “We zijn blij met de subsidie, want dit is een hele stap voor ons.”

Dankzij de steun van minister Weyts kunnen heel wat uitbaters hun jeugdverblijf moderner, brandveiliger en kindvriendelijker maken. “Wanneer jongeren met vakantie gaan, moeten ze dit ook in alle comfort en veiligheid kunnen doen”, zegt Weyts. “Ik wil toerisme binnen het bereik van élke Vlaming brengen.” Dat is momenteel nog niet voor elke jongere in Vlaanderen vanzelfsprekend. “Grote (school)groepen of jeugdbewegingen stuiten bij het maken van vakantieplannen vaak nog op drempels”, aldus Weyts. “Veel jeugdverblijven hebben aanpassingen nodig om maximaal te kunnen inspelen op de noden en verwachtingen van hun jonge gasten. Het gaat om investeringen die vaak niet onmiddellijk renderen. Daarom geef ik via Toerisme Vlaanderen gerichte financiële steun.”

In onze regio krijgt het verblijf Monsalvaet langs de Schomminkelstraat in Westouter 104.000 euro. Monsalvaet is eigendom van de KSA en daar zijn ze uiteraard blij met het geld. “Wij gaan het bedrag gebruiken om de sanitaire voorzieningen aan te passen”, zegt Bert Gilté van de KSA-Hemen. “We gaan onder meer individuele douches bouwen. Tot nu hadden we een gemeenschappelijke doucheruimte, maar dat voldoet niet meer aan de moderne noden. Het was wel geen eenvoudige oefening om alles aan te passen. In een beweging wordt ook de keuken een stuk groter gemaakt.” Voor de KSA gaat het om een serieuze investering. 40 procent wordt gedragen door de subsidies, de rest betaalt de jeugdvereniging zelf. De werken beginnen onmiddellijk na de vakantie. Monsalvaet is samen met de twee andere hemen die zich in dezelfde straat bevinden, Parsifal en Lanceloot, goed voor tussen de 14.000 en 16.000 overnachtingen per jaar. “Door de werken zijn we een periode gesloten, wat resulteert in minder inkomsten.”

Naast Monsalvaet, krijgt in Nieuwkerke De Bosgeus 29.353 euro voor moderniseringswerken. De Iep in Ieper is goed voor 2.772 euro. De Lork in Kemmel krijgt 3.795 euro voor brandveiligheidswerken en kindervriendelijkheidswerken. Meningate in Ieper krijgt 53.867 euro voor moderniseringswerken en Plokkersheem in Watou 5.888 euro voor moderniseringswerken.