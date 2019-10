Is het nu wild of een mountainbiker? Jaak (67) in borst geschoten tijdens fietstocht Lieven Samyn

04 oktober 2019

17u42 12 Heuvelland Tijdens een mountainbiketocht rond de Rodeberg is Jaak Lepere (67) uit Zonnebeke getroffen door een lading hagel. Wie de schutter was, is nog onduidelijk. Jaak had enkel een gekneusde rib en diende geen klacht in, maar de politie is toch een onderzoek gestart. “Gelukkig ketste het hagelloodje af op een rib”, aldus Jaak.

Jaak Lepere is een fietsliefhebber en fervente mountainbiker. Hij is aangesloten bij WTC Zonnebeke en trekt binnenkort als ploegleider en verzorger van het Flanders Regional Mixed Team opnieuw naar Kameroen voor een wielerronde. Ook Madagaskar en Burkina Faso staan nog op de agenda. Dat zal het totaal aantal Afrikareizen dit jaar op zes brengen.

Blijven fietsen

Zelf trekt Jaak er vaak met vrienden met zijn mountainbike er op uit. Zo ook eind september. “De mountainbikeclub uit Wijtschate organiseerde er een mooie uitgestippelde tocht”, vertelt Jaak. “Plots voelde ik tijdens het fietsen evenwel een stekende pijn aan de hartstreek. Ik dacht aanvankelijk aan een hartprobleem. Ik maakte me toch wel wat zorgen maar kon gewoon blijven verder fietsen. De pijn bleef evenwel en bleef door mijn hoofd spoken. Thuis nam ik enkele pijnstillers.” Toen Jaak wou genieten van een verfrissende douche viel het hem plots op dat er op zijn borst een inslag met rode zwelling te zien was. Op die plek was ook zijn wielertruitje en onderhemdje beschadigd. “Toen herinnerde ik me dat ik op het moment van de stekende pijn een schot had gehoord. Wellicht waren in de buurt jagers actief en kreeg ik een hagelloodje van een jachtgeweer tegen de borst. Uiteindelijk liep alles goed af omdat het loodje op een rib afketste, maar het is toch best gevaarlijk dat jagers actief zijn op plaatsen waar wandel- en mountainbiketochten passeren. Stel je voor dat je zo’n loodje in je oog krijgt?”

Geen klacht, wel onderzoek

Jaak diende geen klacht in, maar kreeg van de politie wel te horen dat er een onderzoek aan de gang is. “Hoe dat komt, weet ik niet. Volgens mij heeft het ook geen zin. Het zou alleen maar een weg-en-weer-geloop veroorzaken. En wat zou het resultaat dan zijn? Moesten jagers door mijn verhaal wat voorzichtiger en alerter zijn tijdens de jacht als er fietsers of wandelaars in de buurt zijn, dan zou me dat al veel plezier doen.”