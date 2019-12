Is dit het Warmste Dorp van Vlaanderen? Dranouter telt na Kortrijk het meeste acties voor Warmste Week Christophe Maertens

06 december 2019

15u05 1 Heuvelland

Niet alleen gaststad Kortrijk is in de ban van De Warmste Week, ook in het ‘kleine’ Dranouter in Heuvelland zetten zich heel wat verenigingen zich in voor het goede doel. Het feestcomité bundelde alle initiatieven en niet zonder succes. “We blijken na Kortrijk de 2de gemeente met het meest acties voor De Warmste Week.”

Op heel veel plaatsen in Vlaanderen worden massaal acties op poten gezet voor de Warmste Week, de goededoelactie van StuBru die dit jaar in Kortrijk plaatsvindt. In het Heuvellandse dorp Dranouter zijn ze er echter net iets meer mee bezig dan elders. Het feestcomité van Dranouter motiveerde de lokale verenigingen om op de kar te springen, en niet zonder succes. “We mogen inderdaad eens ‘stoefen’ met onszelf”, zegt Frederik Schoonheere van het feestcomité. “We kregen deze week een telefoontje van Studio Brussel met felicitaties. Het blijkt immers dat we na gaststad Kortrijk de 2de gemeente zijn in rij met de meeste acties ten voordele van De Warmste Week.”

Gemeenschap samenbrengen

“We zijn daar heel blij mee”, zegt schepen Wieland De Meyer. “Nadat het feestcomité het initiatief nam om alles te bundelen, sprongen nog meer verenigingen op de kar. Het is een hele mooie manier om onze gemeenschap samen te brengen via de vele acties voor het goede doel. Ook de gemeente heeft zijn steentje bijgedragen met een financiële bijdrage en wat materiële ondersteuning.”

“In de loop van het jaar polste ik bij de verenigingen in Dranouter of ze het zagen zitten om een actie op poten te zetten voor De Warmste Week”, zegt Frederik Schoonheere van het feestcomité. “Dat bleek wel het geval en van het een kwam het ander.”

Calender girls

Er werd een affiche gemaakt, waarop alle acties staan vermeld. Daarop enkele opvallende, zoals de verjaardagskalender van de Nouterse vrouwen. De kalender werd gemaakt ten voordele van het vrouwenopvangcentrum van het CAW in Ieper. De initiatiefneemsters zijn Valérie Deknock, Roos Vercruysse en Sally Meysman, uitbaatster van café De Zon. “Het was ‘Sally van de Zunne’ die met het idee op de proppen kwam”, zegt Ulrike Knockaert, directeur van GBS De Zafant in Dranouter. “Ze kreeg een kleine 30 vrouwen zo ver om zich (deels) te ontbloten voor een kalender, net zoals in de film de ‘calendar girls’. Heel wat en vooral heel gewone vrouwen zeiden hierop ja en deden mee. Ondertussen is de verjaardagskalender plechtig voorgesteld, de verkoop draait op volle toeren en de foto’s zijn mooi en vooral heel smaakvol geworden. Alle vrouwen samen ten voordele van het goede doel en voor de vrouwen die het zelf niet kunnen. Omdat alle vrouwen en kinderen in het bijzonder, recht hebben op een veilige thuis!” De kalender werd op 500 exemplaren gemaakt en ze zijn bijna allemaal de deur uit.

‘Picon for Life’

Wie niet kon ontbreken op de affiche is het Muziekcentrum Dranouter. Vzw Muziekcentrum Dranouter (het Muziekcentrum en Eetcafe ’t Folk) en de vzw Dranoeter (de festivalwerking) sloegen de handen in elkaar voor twee acties in het kader van De Warmste Week. “In het Eetcafé ’t Folk kan je ‘Picon for Life’ meepikken”, zegt directeur Bavo Vanden Broeck. Per verkochte picon gaat er twee euro naar De Muziekbank, een project van Streekfonds West-Vlaanderen.

“De huisgemaakte picon van Marleen is gekend in de omgeving, dus de mensen hebben nu een extra stimulans om haar lekkere picon te komen drinken.”

De tweede actie is ‘De Heetste Bingo’ die nu zondag 8 december plaatsvindt. “De presentatie is in handen van Lode en Ridge van Feestcomiteit Dikkebusstraat, of Johan Feys en Wouter Seynhaeve van Kartje Kilo. Vorig jaar organiseerden we samen met Kartje Kilo de ‘Niet zo serieuze muziekquiz for life’. Die was toen razendsnel volzet, dus moesten we dit jaar weer iets doen. Ondertussen zijn ook voor de bingo alle plaatsjes uitverkocht.”

“Op 21 december is er dan het slotevenement in OC De Klakeye”, zegt Frederik Schoonheere. “Daarop zal dan het ingezamelde bedrag bekend worden gemaakt en breien we nog een feestje aan het geheel.”