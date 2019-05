Inschrijvingen 25ste Belcanto Classic Christophe Maertens

31 mei 2019

14u09 0 Heuvelland Op 26 augustus wordt in Westouter voor de 25ste keer de Belcanto Classic gereden. Vlug inschrijven is de boodschap.

Inschrijven daarvoor kan vanaf zaterdag 1 juni om 18 uur. Wees er vlug bij, want bij vorige edities was de deelnemers lijst in een mum van tijd volzet. Inschrijven kan via de website van de organisatie: www.belcantoclassic.be. De organisatoren zijn ook nog op zoek naar medewerkers voor hun evenement. Dat kan individueel, maar ook in groep. Geïnteresseerden kunnen mailen naar info@belcantoclassic.be. In het kader van het koersevenement wordt er in Westouter op zondag 25 augustus een concert met Guido Belcanto op poten gezet. Het voorprogramma is weggelegd voor Rick de Leeuw en zijn band. Kaarten te verkrijgen vanaf 2 juni via de website.