Infowandeling 40 jaar amfibieënoverzet in Heuvelland Christophe Maertens

19 februari 2020

Heuvelland Op 8 maart wordt in Heuvelland een infowandeling rond 40 jaar amfibieënoverzet georganiseerd.

Met een korte powerpoint wordt de geschiedenis van de Heuvellandse amfibieënoverzet uit de doeken gedaan. Daarbij worden de 7 Heuvellandse amfibieën besproken: de gewone pad, bruine kikker, groene kikker, kleine watersalamander, alpenwatersalamander, vinpootsalamander en kamsalamander. Daarop wandelen de deelnemers het paddendraad in de Bergstraat af, op zoek naar de trekkende amfibieën. De gevonden dieren worden uitgezet bij de kasteelvijver. Tenslotte wordt in het kasteel nog nagepraat bij een drankje. De wandeling start om 10 uur op de Dries in Kemmel. De afstand bedraagt 2 kilometer en de deelname is gratis. Inschrijven kan via jori.degrande@telenet.be. De organisatie ligt in handen van Bufo Heuvelland.