In Beeld: sfeer en gezelligheid troef op tweede festivaldag Dranouter Christophe Maertens

03 augustus 2019

Festival Dranouter ging zaterdag zijn tweede echte festivaldag in. Ook vandaag bleek het al snel duidelijk: Festival Dranouter is en blijft een combinatie van sfeer en muziek.

Op de affiche vandaag enkele grote namen: SX, Joan As Police Woman, Jan De Wilde en Geike. Gieke, afkomstig uit Westouter, bracht nogal wat fans op de been. De lange wachtrij voor haar optreden in de kerk maakte dat duidelijk. De kerk raakte nokvol en niet iedereen raakte binnen.

Naast muziek blijkt Festival Dranouter vooral ambiance. Vooral op en naast de camping werd, waar heel wat jongeren verblijven, werd dat al vlug duidelijk. Ook in het dorp en aan de Sint-Bernardustent op het festivalterrein was het sfeer troef. Vanavond wordt de festivaldag afgesloten met optredens van Tom Odell en Tourist LeMC. Morgen is het dan de beurt aan onder meer Jasper Steverlinck en The Kooks.