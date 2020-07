Illustrator Xavier Truant ontwerpt nieuwe bibkaart Christophe Maertens

20 juli 2020

11u21 1 Heuvelland In het kader van de overstap van de bibs naar het nieuwe centraal systeem Wise, krijgen nieuwe leden een lidkaart met een illustratie van Xavier Truant. Ook in Heuvelland is dat het geval.

“In Heuvelland stappen we begin 2022 over op het Wise systeem, maar vanaf nu werken we al met de nieuwe bibkaarten”, klinkt het in Heuvelland. “Wise zal het in de toekomst makkelijker maken voor bibliotheken uit een regio om samen te werken.” Andere biblioteken, zoals Ieper, maakten de overstap naar het nieuwe systeem al. De bibliotheken van Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke hebben een jarenlange traditie van projectmatig samenwerken onder de noemer Biblio7. Illustrator Xavier Truant uit Kortrijk, maar geboren in Poperinge, werd gevraagd de samenwerking in een illustratie te gieten. Die illustratie bevat herkenbare elementen uit de verschillende bibs. Aan de lidkaart kan het lidmaatschap van meerdere bibliotheken uit de regio gekoppeld worden. Het blijft ook mogelijk om je lidmaatschap te koppelen aan je e-ID. Bestaande leden kunnen hun huidige bibkaart blijven gebruiken.

