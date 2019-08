Hitte kan Belcanto Classic niet stoppen: 500 renners zetten beste beentje voor Christophe Maertens

26 augustus 2019

20u38 0 Heuvelland Een loden zon in Westouter, maar die kon de 500 renners aan de start van de 25ste Belcanto Classic er niet van weerhouden om hun beste beentje voor te zetten. Onder hen enkele bekende Vlamingen. De Belcanto Classic is en blijft een koers waar alle deelnemers als winnaar over de eindstreep komen.

In het anders zo rustige Westouter sloeg maandag naar jaarlijkse gewoonte de wielergekte toe. Voor de 25ste keer reed de Belcanto Classic uit, ‘een koers om te beminnen, niet om te winnen.’ Voorafgaande was er ‘Vive Le Belcanto’ naar aanleiding van 25 jaar Belcanto Classic en 15 jaar Te Gek!? Net 10 jaar na de laatste overwinning van Frank Vandenbroucke werd een live talkshow georganiseerd met Karl Vannieuwkerke en als gasten onder meer Rick de Leeuw, Guido Belcanto, Nico Mattan en Bert Doise.

Iets na 18 uur maakten dan de 500 deelnemers zich dan op voor de start. Voor Gert Bloemen (50) is het de tweede deelname aan de Belcanto. “Het is een leuk evenement en wat ludiek”, zegt de kapper uit Vlamertinge. “Maar ze rijden wel snel, het is oppassen voor valpartijen. Ik rij samen met een viertal maten van de toeristenclub van Vlamertinge mee.” Gert rijdt gemiddeld jaarlijks zo’n 5.000 kilometer. “Maar ik train niet speciaal voor de Belcanto. Ik fiets om fit te blijven.” Gert raakte aan een startticket via een klant van hem. “Het is puur toeval. Het is hier heel snel uitverkocht en ik had niet meegedaan voor een ticket.” De vijftiger trekt na de koers niet onmiddellijk naar huis. “Ach, zeker niet. Ik moet morgen werken, maar voor een uur vannacht geraak ik hier niet weg, daarvoor is het veel te leuk.”

Geestelijke gezondheid

Frederik ‘epo’ Wydoodt (45) uit Ieper rijdt mee op een tandem. “Het is een jaarlijkse gewoonte dat we hier in de buurt met enkele vrienden een huisje huren van de vrijdag tot de dinsdag. Het gaat om maten waarmee ik in het leger zat. Ook gewezen renner Peter Farazijn behoort tot het groepje. Normaal doen we mee met de gewone koersfiets - ik reed hier nog derde en een vierde plaats - maar nu nemen we echt deel voor de fun. We zijn met vijf tandems en we blijven allemaal samen. Het is echt voor de sfeer. Gisteren reden we de Piconroute af en vandaag dus de Belcanto. Straks gaan we nog een feestje bouwen en daarna bakken we nog een eitje als afsluiter. Het is dolle pret. Wel was het even spannend bij de inschrijvingen, want dat gaat razend snel.”

Sinds 2015 staat de Belcanto Classic in het teken van Te Gek!? Die organisatie werd in 2004 opgericht vanuit het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael in Diest met als doel de geestelijke gezondheid beter bespreekbaar te maken. “Sinds 2015 staat Belcanto Classic in het teken van Te Gek!?”, aldus de organisatie. “De koers wordt ingezet als instrument om het taboe op geestelijke gezondheid te doorbreken. Dit gebeurt door onder andere (ex)-patiënten, hulpverleners en geëngageerde Vlamingen een plaats te geven op de eerste rij van de koers. Centraal staat het sensibiliseren rond het thema geestelijke gezondheid bij het brede publiek. Bovendien wordt de koers gepromoot als toegankelijk event, waar niet alleen getrainde atleten een plaats hebben. De warme en bijzondere sfeer van dit dorpsfeest past perfect bij de doelstelling van Te Gek!?”