Heuvellandse vakantieverblijven krijgen extra steun Christophe Maertens

08 mei 2020

18u12 0 Heuvelland Vlaams minister van Toerisme voorziet via Toerisme Vlaanderen ongeveer 99.000 euro subsidies voor De Pleute (Westouter), Zicht Magnifiek (Loker), Het Neerhof (Westouter) en de Monteberghoeve (Dranouter). “Als onze toeristische ondernemers zelfs in deze moeilijke tijden blijven investeren in hun logies geven we graag een stevige duw in de rug. Zo versterken we het logiesaanbod in Heuvelland en bereiden we ons voor op de herstart van de toeristische sector in eigen land”, zegt minister Zuhal Demir (N-VA).

Ook in deze financieel onzekere tijden blijven vele uitbaters van logies investeren in hun verblijf. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir wil Vlaanderen klaarstomen voor een vakantie in eigen land en geeft aan deze uitbaters subsidies om hun verblijf een upgrade te geven. Op die manier kunnen ze werk maken van kind- en familievriendelijke verbeteringswerken.

Logies verbeteren

“Door de coronacrisis zal de Vlaming de komende zomer toerist zijn in eigen land en al het moois ontdekken dat onze regio rijk is. Het verheugt mij dan ook om vast te stellen dat er beduidend meer dossiers werden ingediend dan vorig jaar”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. “Daaruit concludeer ik dat onze Vlaamse toeristische ondernemers de armen niet laten zakken en zelfs in zeer moeilijke omstandigheden de moeite willen doen om hun logies nog verder te verbeteren. Ik heb daarom het budget van 1,5 miljoen euro dat ik normaal voorzien had via Toerisme Vlaanderen met een half miljoen verhoogd tot 2 miljoen euro voor heel Vlaanderen. Op die manier kunnen we alle mensen die een dossier hebben ingediend financieel ondersteunen.”

Volgende zomer

In Heuvelland mogen De Pleute (Westouter), Zicht Magnifiek (Loker), Het Neerhof (Westouter) en de Monteberghoeve (Dranouter) rekenen op een deel van de koek. Stefaan Herbout, voorzitter N-VA Heuvelland, is zeer tevreden met de steun vanuit Vlaanderen. “De Vlaming zal zijn of haar vakantie wellicht massaal doorbrengen in eigen land. Dat biedt een enorme opportuniteit voor onze gemeente om de vele troeven waarover we bezitten in de kijker te zetten. Met deze steun voor de Heuvellandse vakantieverblijven verzekeren we toeristen volgende zomer en nadien van een aangenaam verblijf in onze gemeente.” Andere vakantieverblijven die subsidie krijgen in onze regio zijn: vakantiewoning In ‘ Groen in Watou, B&B De Rentmeesterhoeve in Reningelst, vakantiewoning Landhuis Eikenburg in Boezinge, vakantiewoning Cottage de Vinck in Zillebeke en vakantiewoning Elzendamme in Oostvleteren.