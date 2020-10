Heuvellandse OC's en de sporthal krijgen elektronisch slot: “Dat zal een vereenvoudiging betekenen” Christophe Maertens

06 oktober 2020

17u18 0 Heuvelland De gemeente Heuvelland plaatst in alle OC’s en in de sporthal een elektronisch slot. “Iedere vereniging krijgt een digitale sleutel. Als een vereniging een zaal boekt, zal de sleutel automatisch toegang geven op het moment dat ze de zaal geboekt hebben.”

Momenteel werkt Heuvelland nog met sleutelbewaarders per dorp. “We merken dat het niet evident is om in ieder dorp iemand te vinden die voldoende thuis is om dat te doen”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Binnenkort wordt daarom het nieuwe toegangssysteem voor de ontmoetingscentra en sporthal opgestart. Iedere regelmatige gebruiker krijgt een eigen badge waarmee de deur van het ontmoetingscentrum of de sporthal geopend kan worden. Aan de ingang is er een toegangssysteem die de badge automatisch update met de reservatie. De badge is gelinkt aan de naam van de vereniging en aan de zaalreservatie op naam. Dit wil zeggen: geen reservatie is geen toegang. De deur kan ten vroegste 15 minuten voor het aangevraagde uur geopend worden. De deur moet bij het verlaten van het gebouw gesloten worden met de badge. Op die manier zorgen we ervoor dat verenigingen gemakkelijk en automatisch toegang krijgen op het moment dat ze de zaal reserveerden. Zowel voor de gemeente, als voor de verenigingen, zal dat een vereenvoudiging betekenen.”