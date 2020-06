Heuvelland zoekt kandidaat-molenaars Lijstermolen Christophe Maertens

30 juni 2020

08u10 0 Heuvelland In Heuvelland is de gemeente op zoek naar molenaars om de Lijstermolen tot leven te brengen. In Heuvelland is de gemeente op zoek naar molenaars om de Lijstermolen tot leven te brengen. Die molen op de Rodeberg wordt gerestaureerd.

De Lijstermolen op de Rodeberg in Westouter wordt na lang wachten op subsidies gerestaureerd. Op de gemeenteraad van Heuvelland lanceerde raadslid Bart Vanacker (Gemeentebelangen) een oproep naar kandidaat-molenaars. “In oktober start een tweejarige opleiding, het ideale moment om dat vanuit de gemeente te ondersteunen zodat we een enthousiaste groep vrijwilligers kunnen engageren om deze molen tot leven te brengen en de werking ervan uit te bouwen”, aldus het raadslid.

De opleiding tot molenaar wordt georganiseerd door het Molenforum Vlaanderen. Op zaterdag 10 oktober vindt een infodag plaats in het provinciaal molencentrum bij domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Meer info daarover is te vinden via op de website van het molenforum.