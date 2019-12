Heuvelland verwijdert asbest uit gemeentehuis Christophe Maertens

15u49 1 Heuvelland In de kelders van de Warande, het gemeentehuis van Heuvelland, wordt alle asbest verwijderd.

“In het voorjaar wordt een lift geplaatst in het gemeentehuis”, zegt schepen Wieland De Meyer. “Daarvoor moet ook in de kelders worden gewerkt, waardoor het asbest in die ruimte moet verwijderd worden. We gaan daarom meteen alle asbest in de verschillende ruimtes verwijderen. Het gaat om isolatie rond de verwarmingsbuizen. Zo’n verwijdering is een grote kost. Niet zozeer door de eigenlijke verwijdering en afvoer van het asbest zelf, maar wel door de grote voorbereiding- en reinigingswerken om de veiligheid te waarborgen.”

Asbestplan

Voor de werken beginnen, moet de ruimte hermetisch worden afgesloten. Nadien moet het afsluitmateriaal worden verwijderd en afgevoerd. Tijdens het proces gebeuren luchtmetingen. “Ondertussen hebben we een plan opgesteld om asbest in andere gebouwen te verwijderen. Dit zal gebeuren volgens noodzaak en in combinatie met andere werken”, legt de schepen uit. “Zo dragen we bij aan de verplichting van de Vlaamse regering om tegen 2040 Vlaanderen volledig asbestveilig te maken. Dit houdt in dat er dan alleen nog asbesttoepassingen in goede staat in onze leefomgeving aanwezig mogen zijn en dat al het risicovolle asbest verwijderd moet zijn.”