Heuvelland verdedigt aanpak coranacrisis: “We geven met onze belastingverlaging bijna de grootste steun aan onze inwoners van de hele Westhoek” Christophe Maertens

28 april 2020

18u17 3 Heuvelland In het kader van de coronacrisis nam het bestuur van Heuvelland al heel wat maatregelen voor de inwoners. Oppositiepartijen CD&V en N-VA vinden het jammer dat ze geen inbreng kregen in de beslissingen. “Er zouden extra steunmaatregelen moeten komen voor lokale handelaars en mensen die aankloppen bij het OCMW.”

“De gemeenteraad van maart werd door de coronacrisis afgelast, maar om de werking van de gemeente verder te kunnen zetten, besloten we om die van april wel te laten plaatsvinden”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). De raad vond maandagavond plaats in OC De Fontein, waar de raadsleden op meer dan voldoende afstand van elkaar konden zitten. Pers en publiek waren uitzonderlijk niet toegelaten. De raad ging van start met een minuut applaus voor alle zorgverleners.

Heuvellandbon

CD&V vroeg extra steun van het gemeentebestuur. “Het laten vallen van de gemeentebelasting was een eerste belangrijk signaal, maar dit ontlast de gemeente niet van de opdracht om de zwaarst getroffen groepen extra te steunen. Zo zouden er extra maatregelen moeten komen voor technisch werklozen, lokale handelaars, horeca, tuinbouwbedrijven en mensen die aankloppen bij het OCMW. Mensen die het eigenlijk niet nodig hebben profiteren van het wegvallen van de gemeentebelasting, terwijl dit geld beter gaat naar de hardst getroffen groepen”, meent de CD&V-fractie.

De partij steunt ook het voorstel van N-VA voor een ‘Heuvellandbon’. “Dit is een belangrijke maatregel voor handelaars. De meerderheid heeft dit voorstel echter niet goedgekeurd. Net als N-VA betreuren we het dat onze inbreng niet gevraagd werd en dat we niet betrokken werden in de keuzes van het bestuur.”

Administratieve kost

“We vinden het voorstel voor een Heuvellandbon op zich geen slecht idee, maar zo'n systeem kost al veel geld om te installeren. Er gaan tienduizenden euro’s verloren in administratie voor je nog maar een cent steun kunt geven aan inwoners en ondernemers. Om het cashflow-probleem van de ondernemers op te lossen, komt dit voorstel wel wat laat, nu de winkels binnenkort weer open mogen”, reageert De Meyer. Volgens de schepen biedt een algemene belastingvermindering net voor minder administratie in plaats van meer. “Het is financieel niet mogelijk om beide maatregelen in te voeren. We geven met onze belastingverlaging trouwens bijna de grootste steun aan onze inwoners van de hele Westhoek.”

Nog andere maatregelen

De gemeente voorziet daarnaast voor elke inwoner een mondmasker. “De bestelling gebeurde eind vorige week al, we verwachten dat de mondmaskers binnen drie weken geleverd worden. We zijn dus goed voorbereid.” De gemeente nam ook al heel wat andere maatregelen: opschorting toeristenbelasting, gratis zaalgebruik voor verplaatste evenementen, afschaffing taks op drukwerk voor Heuvellandse ondernemingen, promo om lokaal te kopen en snellere uitbetaling van subsidies voor verenigingen. “De grootste beslissing die we namen, is de afschaffing van de gemeentebelasting voor 2020”, verduidelijkt de schepen. “Iedere inwoner en ondernemer krijgt deze vrijstelling. Deze belastingvermindering van tweehonderdduizend euro moet onze inwoners en ondernemers een duwtje in de rug geven tijdens deze moeilijke periode.”