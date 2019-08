Heuvelland leert inwoners wandelen Christophe Maertens

26 augustus 2019

15u13 0 Heuvelland In Heuvelland wordt een lessenreeks ‘start to walk’ georganiseerd. “Deze lessen zijn meer dan een uurtje wandelen”, verzekert de sportdienst.

“Tijdens de lessen leer je een goede lichaamshouding aan te nemen. We leren je opwarmingsoefeningen, stretchoefeningen, cool down-technieken. We leren je hoe je een goede wandelschoen kunt herkennen. Na deze lessenreeks kun je naar buiten met een goede wandeltechniek.”

De lessen beginnen op dinsdag 17 september vanaf 10.20 tot 11.30 uur aan bezoekerscentrum Het Heuvelland op het Sint-Laurentiusplein in Wijtschate. Het gaat om lessen van telkens een uur. De reeks eindigt op 19 november. Inschrijven kost 25 euro. “Trek je huidige wandel- of sportschoenen aan. Investeer zeker nog niet in nieuwe wandelschoenen, de eerste les krijgen de deelnemers tips mee voor de aankoop van goeie wandelschoenen.” Inschrijven kan op www.heuvelland.be.