Heuvelland koopt voor iedere bewoner een mondmasker, ondertussen naaien vrijwilligers er zelf al Christophe Maertens

23 april 2020

10u04 0 Heuvelland De gemeente Heuvelland gaat voor elke inwoner een mondmasker aankopen. In afwavhtig zijn in OC De Klakeye in Dranouter zes vrijwilligers aan het werk gegaan om mondmaskers te maken. De maskers worden uitgedeeld aan de kansengroepen of kwetsbare groepen die deze dringendst nodig hebben.

“In Heuvelland worden de coronamaatregelen goed nageleefd, waarvoor nog eens onze dank aan iedere inwoner”, zegt schepen Wieland De Meyer. “Het rusthuis bleef tot nog toe gespaard van besmettingen. Als bestuur kijken we ook al verder en bereiden we ons voor op het moment dat de maatregelen versoepeld worden. Het is duidelijk dat voor bepaalde gelegenheden mondmaskers aangeraden of verplicht zullen worden.”

Patronen, stof en elastiek

De voorbije weken werden al maskers geleverd aan het rusthuis in Wijtschate en zorgkundigen in de gemeente, maar in de toekomst zal daarop nog sterker op ingezet worden. “Onder impuls van Valerie Deknock uit Dranouter wordt een oproep gedaan aan vrijwilligers om zelf herbruikbare mondmaskers te maken”, zegt de schepen. “Die zullen door onze sociale diensten uitgedeeld worden aan de kansengroepen of kwetsbare groepen die deze dringendst nodig hebben. De maskers kunnen snel gemaakt en verdeeld worden. Ondertussen zijn zes enthousiaste vrijwilligers al bezig in OC De Klakeye in Dranouter. Valerie zorgt voor pakketjes met het nodige materiaal, zoals patronen, stof en elastiek. Het materiaal wordt door de gemeente betaald. Wie wil meehelpen, kan contact opnemen met Valerie, we hopen er een paar honderd te kunnen verdelen.”

Voor iedere inwoner een mondmasker

Daarnaast zal Heuvelland deelnemen aan de samenaankoop met de Westhoek, waarbij voor iedere inwoner een mondmasker gekocht wordt. “Die zullen aan huis bedeeld worden. Welke het zullen zijn en wanneer deze geleverd kunnen worden, is nog niet zeker”, besluit de schepen.