Heuvelland is weer met meer: eind 2019 telde de gemeente 7.924 inwoners Christophe Maertens

28 januari 2020

18u52 0 Heuvelland De bevolking van Heuvelland is gestegen in aantal. “We slaagden erin de negatieve trend om te buigen.”

“Van bij de start van de vorige legislatuur was ons woonbeleid een absolute prioriteit. Om de gemeente leefbaar te houden moest de jarenlange daling van het aantal inwoners gestopt worden”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Wieland De Meyer. “We weten uiteraard dat we in Heuvelland geen grote groei van het aantal inwoners zullen krijgen. Het is trouwens niet onze bedoeling Heuvelland vol te bouwen, integendeel. Door een aantal goede verkavelingen, inbreidingsprojecten en een positief bouwbeleid voor mensen die hier willen investeren, slaagden we er om een daling van 45 inwoners per jaar om te buigen in een status-quo, en de laatste jaren zelfs een lichte stijging.”

Eind 2019 telde Heuvelland 7.924 inwoners, 14 meer dan bij het begin van het jaar. “Ook voor de komende jaren voorzien we dat het aantal inwoners ongeveer gelijk zal blijven. Er staan nog nieuwe bouwprojecten op het programma, en de leegstand wordt tot een minimum herleid”, aldus de schepen.