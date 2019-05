Heuvelland hoopt dat volgende Vlaamse regering werk maakt van restauratie Kosmos en Lijstermolen: “Moeten we echt wachten tot de boel instort?” Christophe Maertens

24 mei 2019

16u17 0 Heuvelland Het gemeentebestuur van Heuvelland vraagt de volgende Vlaamse regering werk te maken van het restaureren van twee beschermde gebouwen: Kosmos in Westouter en de Lijstermolen op de Baneberg. “Moet de focus niet liggen op het restaureren van wat al beschermd is in plaats van nieuwe gebouwen op de lijst te zetten? Of gaan we wachten tot de boel instort?”

Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft zes wederopbouwhoeves uit de Westhoek voorlopig beschermd als monument. De hoeves staan zich in Ieper, Langemark-Poelkapelle, Middelkerke en Nieuwpoort. Ook hoeve Pilgrimshof in Wijtschate krijgt een voorlopige bescherming. “De hoeves zijn zeldzame voorbeelden van streekgebonden architectuur. Het belang van de bescherming van deze wederopbouwarchitectuur na WO I gaat erom de huidige en toekomstige generaties de geschiedenis te leren kennen en door te geven”, zegt Bourgeois.

Stap te ver

Heuvelland is tegelijk trots en bezorgd. “Als gemeente kunnen we alleen maar fier zijn op ons verleden en acties waarderen die onze gemeente aantrekkelijk maken”, reageert schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Vandaar dat we een voorwaardelijk positief advies hebben gegeven aan de bescherming van de hoeve. De bescherming kan, als de eigenaar akkoord is. Onroerend Erfgoed gaat echter een stap te ver. Zo werden grote delen van het interieur en details van de woning beschermd, terwijl dat alle kansen ontneemt om er later mee aan de slag te gaan. We betreuren dat de erfgoeddienst zich star houdt aan alles te beschermen. Erfgoed houdt duidelijk geen rekening met de opmerkingen van de gemeente. Tijdens het openbaar onderzoek zullen we daar dus nog eens op reageren.”

Prioriteit

De gemeente vraagt zich ook af wat de prioriteit is van het erfgoedbeleid. “Je kunt nog honderden zaken beschermen, maar moet de eerste focus niet liggen op het onderhouden en restaureren van wat al beschermd is? Misschien moet dat eerst gebeuren voor je nieuwe zaken beschermt. De afgelopen jaren daalde de subsidie voor monumenten van tachtig naar zestig procent en de wachtlijsten groeiden steeds maar aan. Ook voor archeologie kwam nog geen degelijke oplossing: gemeenten die archeologisch onderzoek moeten uitvoeren, krijgen daar nog altijd geen subsidie voor.”

Kosmos

Heuvelland telt twee grote monumenten die al jaren beschermd zijn, maar die maar niet gerestaureerd geraken. “Het gebouw Kosmos op de Rodeberg staat al leeg sinds 2005 en is eigendom van de Vlaamse overheid sinds 2009. Tien jaar verval van deze ruïne, maar nog altijd geen oplossing. De Vlaamse diensten en Erfgoed kijken naar elkaar, maar het is duidelijk dat er met de strikte voorwaarden en magere subsidies geen oplossing uit de bus komt. Gaan we echt gewoon afwachten tot het gebouw instort?”

Lijstermolen

Het tweede dossier is de Lijstermolen op de Baneberg. “Hiervoor wordt al sinds 2006 aan een dossier gewerkt. In 2014 werd het restauratiedossier goedgekeurd, maar er zijn nog altijd geen subsidies beschikbaar. Ondertussen eist Erfgoed telkens maar nieuwe plannen, extra studies, extra vergaderingen, nieuwe eisen en nog meer investeringen in de omgeving. Tienduizenden euro’s voor studies en altijd maar minder subsidies voor de restauratie. Het budget in de gemeente stond klaar sinds 2013, waar wacht Vlaanderen op? Ondertussen stijgen de kosten alleen maar”, besluit De Meyer.