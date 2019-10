Heuvelland herdenkt van Berlijnse Muur: Trabant P50 blikvanger op expo aan commandobunker Christophe Maertens

23 oktober 2019

17u18 2 Heuvelland In de commandobunker van Kemmel, de enige plek in onze regio waar de Koude Oorlog nog voelbaar is, zet de gemeente Heuvelland een tentoonstelling op poten rond de val van Berlijnse Muur, nu dertig jaar geleden. “We kregen in onze zoektocht naar materiaal zelfs toegang tot het archief van de Stasi.” Blikvanger van de expo wordt een Trabant P50 die vol handtekeningen van bekende Duitsers staat.

“Naar aanleiding van dertig jaar val van de Berlijnse Muur vonden we het een goed idee om de bunker te gebruiken als achtergrond voor een tentoonstelling”, zeggen Stefaan Decrock, coördinator toerisme en lokale economie in Heuvelland, en gids Patrick Boone. “We bouwen een tijdelijke tentoonstelling op met uniek beeldmateriaal.” De initiatiefnemers klopten aan bij Lode Anseel van No More Walls uit Wingene, een man die alles weet van de Duitse Democratische Republiek (DDR) en de muur. “Ik had hem al opgemerkt bij eerdere tentoonstellingen van zijn materiaal. Dankzij Lode raakten we in contact met negen Duitse archieven, zelfs dat van de Stasi (de binnenlandse veiligheidsdienst in de Duitse Democratische Republiek, nvdr). Van enkele verkregen we makkelijk materiaal ontleend, andere werken nog echt op de Oost-Duitse manier”, lacht Patrick.

Trabant P50

Heuvelland heeft sinds een jaar ook een stuk van de Berlijnse Muur in haar bezit. Dat stuk beton zal deel uitmaken van de expo. “Als blikvanger mogen we een Trabant P50 van Lode Anseel lenen. Mooi is dat op die wagen heel wat handtekeningen staan van bekende Duitsers. Drie daarvan speelden een hoofdrol bij de val van de muur en de hereniging van Duitsland.”

Het gaat om Helmut Kohl, die bondskanselier was in Duitsland tussen 1982 en 1998, Michael Gorbatsjov, de Sovjetleider van 1985 tot 1991 en Günter Schabowsky, de DDR-woordvoerder ten tijde van de val van de muur. Op 9 november 1989 kreeg hij de vraag wanneer DDR-burgers meer reisvrijheid zouden krijgen. Hij antwoordde ‘onmiddellijk’, en dat bleek nog te kloppen ook. Op 9 november 2019 is het namelijk precies dertig jaar geleden dat de muur tegen de vlakte ging. In de tentoonstelling in de commandobunker schetsen Heuvelland, het War Heritage Institute en Berlin No More Walls de geschiedenis van die geschiedenis.

Kolonel Harald Jäger

In de marge van de expo worden randactiviteiten georganiseerd, zoals een theaterevocatie. Die vindt plaats op zaterdag 9 en zondag 10 november. “Het zijn herwerkingen van wandelingen die we vorig jaar al eens deden”, weet Boone. Later staan er nog lezingen gepland, onder andere met iemand die een tunnel heeft gegraven onder de muur. “We onderhandelen nog met kolonel Harald Jäger. Hij was officier in een Oost-Duitse paspoortcontrole-eenheid. Hij raakte vooral bekend voor het negeren van orders en het openen van een grensovergang aan de Berlijnse Muur op 9 november 1989", legt Stefaan uit.

De tentoonstelling loopt van 2 november tot 3 oktober 2020. Groepen die het bezoek met gids willen doen, moeten een afspraak maken. In januari is de tentoonstelling gesloten wegens werken in de bunker. Tickets, info en reserveren op www.toerismeheuvelland.be.