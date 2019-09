Heuvelland gaat hondenlosloopweide aanleggen Christophe Maertens

04 september 2019

18u57 1 Heuvelland Gemeenteraadslid Bart Vanacker (Gemeentebelangen) ijvert voor een losloopweide voor honden in Heuvelland. Hij ging op zoek naar een geschikte locatie en vond die in Loker. Het gemeentebestuur kan zich wel vinden in het initiatief.

“Met enkele hondenliefhebbers zien we dat er nood is aan een hondenlosloopweide om de dieren te laten ravotten voor ze aan een rustige wandeling beginnen. Het zou een plaats kunnen zijn om de gehoorzaamheid van de honden te controleren zonder dat iemand anders daar last van heeft. Bovendien kan het een ontmoetingsplaats worden voor hondenliefhebbers”, zegt Bart Vanacker. “Het idee om in Heuvelland een losloopweide aan te leggen, dateert al van de zomer van 2018. Het heeft wat tijd gekost om een ideale locatie te vinden. De plaats moet een ideale start zijn voor een vertrek van een wandeling, moet stedenbouwkundig mogelijk zijn en niet storend zijn voor de buurt.”

De zoektocht leidde naar de Oude Bellestraat in Loker. “Daar ligt een ontoegankelijk bos dat ideaal zou zijn. Ik contacteerde de drie eigenaars en ze zijn bereid te verkopen. De vereniging Hondenvrienden Heuvelland wil instaan voor het onderhoud en helpen de aanpassingen uit te voeren.”

Schepen van Dierenwelzijn Jean-Pierre Geelhand de Merxem kan zich volledig vinden in dit plan en beloofde dit mee te ondersteunen en de uitwerking van de weide verder op te nemen vanuit het gemeentebestuur. Ook de oppositie schaart zich achter het initiatief van Vanacker.