Heuvelland erkent de European Disability Card Christophe Maertens

31 oktober 2019

08u38 1 Heuvelland Op voorstel van de N-VA-fractie werd een erkenning van de European Disability Card goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 oktober. “Heuvelland wordt aldus partner van dit Europees initiatief en toont op die manier haar sociaal gelaat.”

“De European Disability Card (EDC) wil de toegankelijkheid voor personen met een handicap en hun inclusie in de maatschappij bevorderen. Het is een kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding gemakkelijker maakt, zoals bijvoorbeeld bij bioscoopbezoek, theater, bibliotheek, museum en sporthal. Tevens biedt het een aantal voordelen in die domeinen” vertelt N-VA-raadslid Ivo Fonteyne.

“De organisatoren van cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten die de kaart accepteren, kiezen zelf welke voordelen ze toekennen. Dit kan bijvoorbeeld zijn: gratis toegang of tegen verlaagde toegangsprijs, brochures of info aangepast aan specifieke behoeften, aangepaste rondleidingen, toegankelijke en voorbehouden plaatsen, enz.”

Wie erkent is door één van de 5 Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap, kan de kaart aanvragen.

N-VA Heuvelland is bijzonder verheugd dat dit voorstel unaniem werd goedgekeurd.

“Het is een voorstel die we zeker steunen”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Enkel de praktische uitwerking moet nog gebeuren, er moet nog besproken worden wanneer we die mensen bepaalde kortingen geven. Dat zullen we in de komende weken uitwerken. “