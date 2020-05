Heuvelland en Bosgeus verhuren gebouwtje KSA aan andere jeugdbewegingen Christophe Maertens

26 mei 2020

08u02 0 Heuvelland De gemeente Heuvelland gaat een gebouw dat nog maar weinig wordt gebruikt door jeugdbeweging KSA verhuren.

In Nieuwkerke staat een lokaal gebouwd toen KSA Nieuwkerke opgericht werd. Ondertussen is de jeugdbeweging samengesmolten met KSA Kemmel. “In het gebouw worden nu nog activiteiten georganiseerd door KSA Kemmel-Nieuwkerke, maar het wordt veel minder gebruikt dan vroeger. Samen met de KSA kwamen we tot de vaststelling dat dit gebouw eigenlijk nuttiger gebruikt kan worden”, zegt schepen van Jeugd Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Daarom willen we het gebouw verhuren aan andere jeugdbewegingen. Het pand is ideaal voor een leidersweekend of als extra ruimte bij vakantiewoning Bosgeus. Ruimte die deze zomer misschien al goed van pas kan komen voor groepen die daar logeren.”

Gratis gebruik

Het gebouw zal daarom via de Bosgeus verhuurd worden aan jeugdbewegingen. “De inkomsten worden gedeeld door de Bosgeus en de gemeente. Belangrijk is wel dat zowel KSA Kemmel-Nieuwkerke als de gemeente het lokaal gratis kunnen blijven gebruiken. Deze overeenkomst is in elk geval een positieve situatie, zowel voor KSA, gemeente als Bosgeus.”