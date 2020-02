Heuvelland blijft problemen hebben met zwerfvuil: “Een hogere GAS-boete is goed, maar statiegeld zou nog beter zijn” Christophe Maertens

25 februari 2020

19u38 0 Heuvelland In Heuvelland stelt schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem (Gemeentebelangen) voor om de GAS-boetes voor sluikstorten te verhogen van maximum 150 euro naar maximum 350 euro. Het afval dumpen in grachten blijft immers een probleem in de gemeente. Mooimaker Giovanni Knockaert denkt echter dat enkel statiegeld echt soelaas kan brengen.

“Wordt er in de gemeente wel accuraat opgetreden tegen sluikstorters?” Die vraag stelde raadslid Ivo Fonteyne (N-VA) op de gemeenteraad van Heuvelland. “Wij hebben de indruk dat het fenomeen van zwerfvuil in Heuvelland niet afneemt, wel integendeel”, aldus het raadslid. “Niettegenstaande allerlei lovenswaardige acties zoals die van de Mooimakers. Het is zeer goed dat vrijwilligers de boel wat willen opkuisen, maar dit zou eigenlijk overbodig moeten zijn. En het mag geen vals gevoel geven. Bepaalde vervuilers denken dan soms: laat ons maar van alles wegwerpen want andere mensen gaan het wel opruimen.”

Ivo Fonteyne stelt bijkomende maatregelen voor. “Op infrastructureel vlak denk ik aan vangnetten en extra vuilnisbakken. We kunnen door sensibilisering en communicatie meer mensen op hun verantwoordelijkheid wijzen. Zwaardere straffen zijn een optie en dat moet niet altijd een boete zijn, een werkstraf waarbij de overtreder zwerfvuil moet opruimen, lijkt ons een goed idee.”

Peuken-asbakken

Schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem geeft toe dat het soms dweilen met de kraan open is. “Onze gemeente kent een mooie traditie van een gezamenlijke zwerfvuilactie, en de laatste jaren zijn heel wat vaste Mooimakers aan de slag”, zegt de schepen. “We delen peukendoosjes uit, voorzien afvaleilanden voor evenementen, herbruikbare bekers en gescheiden vuilbakken vanaf 2021 en nu zelfs grote peuken-asbakken voor festiviteiten.”

De gemeente probeert te werken aan een bestraffing van sluikstorters. “In de voorbije legislatuur konden we 13 dossiers afronden waarbij een dader geïdentificeerd en veroordeeld werd. In totaal inden we daarbij bijna 10.000 euro schadevergoeding. Ik trok persoonlijk een paar keer naar de rechtbank in Ieper om zaken tegen daders op te volgen.”

Alcoholdranken

In 2015 kocht de gemeente een mobiele camera aan. “Daarmee konden we de laatste jaren 15 sluikstorters betrappen. Elk van hen kreeg een proces-verbaal aangesmeerd en wordt vervolgd voor sluikstorten. Momenteel gebeurt dat doorgaans nog via het parket, omdat we de voorziene GAS-boetes – tussen de 75 en de 150 euro – in het zonaal politiereglement te laag vinden. Ik pleit voor een verhoging van die GAS-boetes van 200 tot maximum 350 euro. Met het geven van GAS-boetes kan een dossier sneller worden afgesloten. De kosten voor het opruimen kunnen dan nog altijd daarbovenop doorgerekend worden.”

Giovanni Knockaert gaat vaak op pad als Mooimaker. “In de maand december hebben we 105 km geruimd en daarbij in totaal 1.200 kg afval opgehaald, waarbij 8.000 blikken. We geven al het cijfermateriaal door op de website zwerfvuil.net”, aldus Giovanni. “Als je weet dat 73 procent van de blikken van alcoholdranken zijn, dan hebben we eigenlijk nog een bijkomend probleem naar verkeersveiligheid toe.” De Mooimakers werken samen met de gemeente en de politie. “De diensten komen het vuil dat wij verzamelen ophalen. Ook de politie onderzoekt het gevonden zwerfvuil en komt zo soms op het spoor van een dader. Hoewel ik denk dat de gemeente nog meer kan doen, vind ik het een goed voorstel om de GAS-boetes op te drijven. Ik denk echter dat statiegeld nog een betere maatregel zou zijn.”

Op 14 maart organiseert de intercommunale IVVO in samenwerking met de aangesloten gemeenten de Zwerfvuilactie. Daarbij engageren scholen en verenigingen zich om een vooraf afgesproken traject van 8 km wegen te ruimen van zwerfvuil. In ruil daarvoor krijgt de school of de vereniging een vergoeding.