Het Muziekcentrum Dranouter en Festival Dranouter mede-initiatiefnemers Flanders Folk Netwerk Christophe Maertens

20 mei 2020

10u05 0 Heuvelland Muziekcentrum Dranouter en Festival Dranouter hebben samen met enkele andere initiatiefnemers het Flanders Folk Netwerk (FFN) opgericht. “FNN wil het aanspreekpunt zijn voor zowel de eigen scene als voor het beleid en het globale cultuurlandschap. Het is een netwerk, gedragen door de brede folkscene, dat met één stem spreekt.”

Bij Muziekcentrum Dranouter is het momenteel stil: de meeste projecten zijn in de kast gestopt en wachten op betere tijden. “Maar intussen hebben we wel onze schouders gezet onder de oprichting van het Flanders Folk Netwerk”, zegt directeur Bavo Vanden Broeck. “Vlaanderen bulkt van het muzikale talent binnen het folkgenre. Heel wat bands toeren over de hele wereld en Vlaamse topmuzikanten bekleden een unieke positie binnen de internationale traditionele muziek. Daarnaast kent Vlaanderen veel organisaties die folk en traditionele muziek de nodige ondersteuning geven voor podia, logistiek en promotie.”

Met een stem

Zowel het genre als de omkadering heeft de laatste jaren een inhaalbeweging gemaakt op het vlak van professionalisering en profilering, aldus het Muziekcentrum. “Daaruit is de nood gegroeid om één aanspreekpunt binnen Vlaanderen te hebben, die de eigen scene samenbrengt en zo de belangen kan behartigen van de sector”, aldus Bavo Vanden Broeck.

Enkele spelers binnen het genre hebben nu het Flanders Folk Network opgericht. “Flanders Folk Network wil het aanspreekpunt zijn voor zowel de eigen scene als voor het beleid en het globale cultuurlandschap. Het is een netwerk, gedragen door de brede folkscene, dat met één stem spreekt. FFN nodigt iedereen die (hoofdzakelijk) bezig is met folk en traditionele muziek in Vlaanderen uit lid te worden van het netwerk.”

Flemish Folk Awards

De nieuwe vereniging wil een positief verhaal brengen dat het genre promoot in binnen- en buitenland. Dit onder andere door het organiseren van de Flemish Folk Awards. “Met de Flemish Folk Awards zetten we de artiesten centraal die potentieel hebben binnen de internationale trad scene”, aldus “Het is een moment waarop we de hele sector willen samenbrengen rond het mooiste wat de scene het afgelopen jaar heeft uitgebracht. Voorjaar 2021 zal de eerste editie plaats vinden. De nominatie- en selectieprocedure wordt binnenkort bekend gemaakt via de site en social media van FFN.” Meer info via flandersfolknetwork.be/