Het [F] Experience Museum sluit de deuren: tijd voor iets nieuws Christophe Maertens

27 september 2019

07u50 0 Heuvelland Het [F] Experience Museum in Dranouter sluit definitief de deuren. Vrijdag 25 oktober is de laatste dag waarop mensen het museum kunnen bezoeken. “In het museum komen de bezoekers via een multimediaal belevingsparcours alles te weten over folk en volksmuziek, maar de technologie is verouderd en de wijze van presentatie slaat steeds minder aan.” Eind 2020 opent er een nieuw concept.

Het museum heeft in zijn huidige vorm maar liefst 15 jaar dienst gedaan. Het werd opgenomen in de lijst met 16 meest interactieve musea van België, het stond gelijk aan een populaire uitstap voor veel scholen, het was een interessant uitje voor muziekliefhebbers en gezinnen met kinderen. De tentoonstelling vertelt over de bronnen van volksmuziek in Vlaanderen. Bezoekers maken kennis met de geschiedenis, de instrumenten, de liedjesboeken, de verschillende dansen, de muzikanten en de festivals. Kinderen kunnen experimenteren met de karaokebox, de accordeonstoelen en het muziektapijt.

“Van bij de start van Muziekcentrum Dranouter was het de bedoeling om een toeristische rol op te nemen met de werking”, aldus directeur Bavo Vanden Broeck. “Dranouter is een naam die klinkt tot ver buiten de grenzen en die bezoekers tijdens het jaar naar onze regio lokt. We zijn snel na beginnen denken over een permanente bezoekersattractie. Het is met de steun van Westtoer en Toerisme Vlaanderen dat we er in geslaagd zijn om de FolkExperience uit te bouwen. Het is een muziekmuseum dat interactief en multimediaal de geschiedenis en de evolutie van de folk en de volksmuziek in Vlaanderen en in de wereld laat zien en horen. We hadden de ambitie om de geschiedenis op een zeer moderne vooruitstreven de manier voor te stellen met touchscreens, de geluids- en filmfragmenten, de instrumenten, geluidskoepels, dansvloer, luisterkamer, klankentapijt, accordeonstoelen en radio’s. Na ruim 15 jaar is de technologie zodanig geëvolueerd dat onze opstelling niet echt zo modern meer oogt.”

“In de beginjaren haalden we makkelijk 15.000 bezoekers per jaar, maar de voorbije jaren moeten we ons best doen om nog boven de 5.000 te raken. We mogen echter wel trots zijn dat we tijdens de exploitatieperiode ruim 100.000 bezoekers hebben ontvangen. We kregen heel wat scholen op bezoek die hier kennis maakten met het folkgenre, maar evenzeer kregen we families en toeristen over de vloer.”

“Na 15 jaar dienst, raakt het verhaal van het [F] Experience Museum uitverteld”, klinkt het. “Het is tijd voor een andere insteek. De onderhoudskosten wegen niet meer op tegen de bezoekersaantallen die we nog bereiken. Daarom zal het [F] Experience Museum tijdelijk sluiten voor renovatiewerken. In het gebouw komt een nieuw concept dat rond het thema muziek zal draaien.

Het wordt een doe-beleving die zicht richt op gezinnen met kinderen en waar je al spelend en experimenterend kennis kan opdoen over muziek en regio. Tegen eind 2020 hopen we klaar te zijn en eerste bezoekers te kunnen verwelkomen.“

Van maandag 22 april 2019 t.e.m. vrijdag 25 oktober 2019 geeft het [F] Experience Museum een korting van 50 procent op de toegangsprijs. Daardoor betaalt een volwassene nog 3 euro.

Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 bezoeken het museum voor 2 euro. Kinderen jonger dan 6 jaar krijgen gratis toegang. Wie in deze periode een groepsactiviteit boekt uit het aanbod van Dranouter Experience, die krijgt het museumbezoek er gratis bovenop. Dranouter Experience biedt een brede waaier van groepsactiviteiten aan: een smultocht, een initiatie volksdans, een namiddag volksspelen, een match boerengolf… Het volledige aanbod en alle tarieven zijn te vinden op de website van [F] Experience Museum: http://experience.festivaldranouter.be.