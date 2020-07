Herten gespot op de Sulferberg in Westouter: “Ik zag hier al meer reeën dan in de Ardennen” Christophe Maertens

08 juli 2020

15u28 2 Heuvelland Op en rond de Sulferberg in Westouter worden de laatste tijd geregeld overdag herten en reeën gespot.

Wie zich in Westouter al eens aan een wandeling waagt - bijvoorbeeld op het Stiltepad - heeft veel kans een hert of ree te zien. Normaal zijn die alleen ’s morgens of ’s avonds te zien, maar ze worden de laatste tijd vaak overdag gespot. De dieren vinden in de vallei een drinkplaats. “Ik heb hier al meer herten en reeën gezien dan in de Ardennen, het is fantastisch”, zegt Frank Verdru uit Westouter. “Ik maak hier wekelijks een wandeling en kwam een paar geleden nog oog in oog te staan met een groot hert. Het dier stond op vijf meter van mij en leek niet schuw.”

In de regio zitten al langer herten en dan vooral in de bosrijke gebieden. De politie waarschuwde in het verleden al voor overstekend wild. Aanrijdingen met de dieren, vooral bij valavond, zijn niet uitgesloten. Als automobilist is het dus oppassen geblazen. In tegenstelling tot de wandelaar, die volop kan genieten van deze natuurpracht.