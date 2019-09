Herdenkingsconcert ‘Hill 80 – In Memoriam’ Christophe Maertens

27 september 2019

10u05 0 Heuvelland Peace Village Mesen, de gemeente Heuvelland en Dig Hill 80 organiseren op 11 oktober een herdenkingsconcert ‘Hill 80 – In Memoriam’. Dat vindt plaats in de kerk van Wijtschate.

“In 2018 werden tijdens opgravingen in Wijtschate in Heuvelland, ruim 100 lichamen van vermiste soldaten uit de Eerste Wereldoorlog geborgen. Het Dig Hill 80 project werd voornamelijk gefinancierd door particuliere giften”, aldus Matti Vandeamele van Peace Village. “Ook de Peace Village droeg haar steentje bij waardoor tien schoolgroepen die bij ons verbleven, een unieke rondleiding kregen van projectleider Simon Verdegem. Aangegrepen door hun bezoek, kwamen er bij de jongeren veel reacties los. Veel van de slachtoffers waren niet veel ouder dan henzelf.”

Op initiatief van de Peace Village, werd een jeugdorkest en koor samengebracht door drie Britse en Duitse scholen, het St Joseph’s College Ipswich, Mildenhall College Academy en het Gymnasium Theodorianum Paderborn. De jongeren zullen een deel van de muziek verzorgen tijdens de begrafenisplechtigheid van de Duitse slachtoffers te Langemark om 14 uur op 11 oktober en die van de Britse soldaten om 10.30 uur op 10 oktober te Wijtschate.

“Om 19 uur op 11 oktober brengen we in een combinatie van muziek, woord en beeld een herdenkingsmoment ter nagedachtenis van de gesneuvelden van Hill 80. Er wordt onder meer muziek gebracht van Karl Jenkins & Beethoven met beelden van Wijtschate voor en tijdens de oorlog alsook van de opgravingen”, klinkt het. Het concert is gratis en inschrijven is niet nodig.