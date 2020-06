Heel wat mooie namen voor zomersessies Dranouter: van Stef Kamil Carlens en Geike tot Absynthe Minded Christophe Maertens

16 juni 2020

20u02 0 Heuvelland Vorige week kondigde Festival Dranouter al aan deze zomer heel wat weekends in juli en augustus Vorige week kondigde Festival Dranouter al aan deze zomer heel wat weekends in juli en augustus kleinschalige coronaproof concerten te zullen organiseren. Voor juli is het programma ongeveer rond met onder meer Portland, Geike en Stef Kamil Carlens.

Onder de naam Dranouter Zomersessies biedt Dranoeter vzw de muziekliefhebber in juli en augustus enkele concertdagen aan met live muziek. De concerten vormen een alternatief voor het Festival Dranouter dat niet kan plaatsvinden door de coronamaatregelen. De ticketverkoop start nu donderdag en per zomersessie zijn er slechts 200 tickets beschikbaar. “We raden onze bezoekers aan om tickets per contactbubbel te bestellen”, zegt Bavo Vanden Broeck van Festival Dranouter. “Dat maakt onze voorbereidingen gemakkelijker. Per bestelling kan je dus maximaal 10 tickets aankopen. De Zomersessies met Brihang en Froze en een van de twee Zomersessies met Kapitein Winokio, die vorige week vrijdag aangekondigd werden, waren razendsnel uitverkocht. Trommel dus snel je vrienden op en installeer je donderdag 18 juni om 10 uur achter je computer om die tickets te bemachtigen via www.festivaldranouter.be.”

Vrijdag 10/07 staan Portland en Dries geprogrammeerd.

Zaterdag 11/07: Yevgueni + Mooneye (solo) + Willy Organ

Zondag 12/07: Portland + Meskerem Mees + TBA

Vrijdag 17/07: Geike (trio) + Tiny Legs Tim (solo) + Fokkersvreugde

Zaterdag 18/07: Faces On TV (solo) + The Calicos + Renée

Zondag 19/07: Geike (trio) + Meskerem Mees + The Bonnie Blues

Vrijdag 24/07: Absynthe Minded (duo) + Lee Anderson

Zaterdag 25/07: The Bony King Of Nowhere + Junior + TBA

Zondag 26/07: Stef Kamil Carlens + De Cauter Trio + TBA