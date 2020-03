Haan controleert de grensovergang op de Zwarteberg in Westouter Christophe Maertens

23 maart 2020

13u07 0 Heuvelland Op de grensovergang op de Zwarteberg in Westouter bij Heuvelland is een haan heer en meester nu door de coronamaatregelen het autoverkeer is stilgevallen.

Sinds vrijdag controleert de politie de grenzen van ons land en mensen die geen essentiële verplaatsingen maken worden teruggestuurd. Op de grens met Frankrijk in Westouter in Heuvelland lijkt het alsof een haan politie bijstaat bij het controleren van de grensovergang. Het dier marcheert de baan over en houdt een oogje in het zeil. “Mijn haan waant zich heer en meester nu er bijna geen wagens meer voorbijkomen”, zegt de eigenares van het dier vanuit haar deur. Lang duurt dat echter niet, want wanneer even later er dan toch een automobilist de doortocht maakt, vlucht het diertje naar veiliger oorden.