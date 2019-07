Gezellig aperitiefconcert op de nationale feestdag Christophe Maertens

16 juli 2019

10u06 0 Heuvelland Op de nationale feestdag, 21 juli, nodigen het feestcomité van Dranouter, het muziekcentrum en gemeente Heuvelland alle inwoners uit voor een aperitiefconcert op het Planciusplein.

“Op het programma staat het duo Fokkersvreugde. Ze nemen je je mee in hun intieme, explosieve, grappige en herkenbare verhalen op muziek. Ze brengen eigen, West-Vlaamse nummers, afgewisseld met kortverhalen die op zoek gaan naar een glimlach. Eens de enthousiaste Fokkersvreugde carrousel op volle toeren draait, is er geen ontsnappen meer aan”, aldus de organisatoren. Alles begint om 11 uur en de toegang is gratis.