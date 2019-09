Geveltuintjes vanaf nu gratis onder bepaalde voorwaarden Christophe Maertens

19u50 0 Heuvelland De gemeente Heuvelland wil de aanleg van geveltuintjes gratis maken voor de inwoners, weliswaar onder bepaalde voorwaarden. “De aanleg en aanplant gebeurt door de gemeente, het onderhoud is voor de inwoner”, aldus het gemeentebestuur.

In 2017 werd in Heuvelland een eerste reglement goedgekeurd dat geveltuintjes toelaat. “Deze legislatuur willen we sterker inzetten op duurzaamheid”, zegt het gemeentebestuur. “Begin deze zomer werd een medewerker duurzaamheid aangeworven, die onder andere dergelijke zaken actiever kan opvolgen en promotie voor maken. Het is de bedoeling dat de aanleg van geveltuintjes voor inwoners vanaf nu gratis kan onder bepaalde voorwaarden. De aanleg en aanplant gebeurt door de gemeente, het onderhoud is voor de inwoner. Omdat dit gecoördineerd zou kunnen gebeuren door de gemeentelijke diensten, zal dit werk door de groendienst tijdens een vastgelegde periode in het jaar gebeuren.”

Naar aanleiding van de wegenwerken in Wijtschate werd het initiatief al meteen meegenomen tijdens de aanleg van het nieuw voetpad. “Met heel groot succes bij de inwoners! Ook bij komende projecten zal dit zo actief opgenomen worden om mensen aan te moedigen”, aldus nog het gemeentebestuur.