Gestolen op hoeve van eigenaars: hond die medicatie nodig heeft Hans Verbeke

18 februari 2020

19u05 0 Heuvelland Op de hoeve van Marc Bossaert en Marine Deschildre, langs de Seulestraat in Nieuwkerke, is zondagavond hond Basiel, een newfoundlander, gestolen. “Allicht om mee te fokken maar dat zal niet lukken: Basiel is gecastreerd”, zegt Marine. “Hopelijk zien we ‘m ooit nog terug.”

De diefstal moet gebeurd zijn tussen 20 en 22 uur. Basiel, een zwarte reu van 2,5 jaar en zowat 70 kilogram, kwam niet meer binnen. “Hij kan onmogelijk weggelopen zijn”, weet zijn baasje Marine Deschildre. “We zijn er vrij zeker van dat hij weggelokt werd aan de achterzijde van de boerderij. Daar stond hij de laatste weken om één of andere reden herhaaldelijk te blaffen, hij snuffelde ook meer rond dan anders. We vermoeden daarom dat de roof al een tijdje werd voorbereid. De voorbije dagen hebben we informatie ingewonnen. Zo vernamen we dat er bendes bestaan die zich specialiseren in dergelijke diefstallen, met de bedoeling om vervolgens in het buitenland te fokken met de gestolen honden. Maar met Basiel zal dat niet lukken. Toen hij zes maanden was, lieten we ‘m castreren.”

Prachtexemplaar

Marine is er vrij zeker van dat de daders zich lieten inspireren door het feit dat Basiel zo’n prachtexemplaar is. “Ik ben het type niet om op te scheppen maar moet wel toegeven dat Basiel een hele mooie hond is. Zijn uiterlijk is eigenlijk perfect. Hij is ook zeer aanhankelijk en ideaal in de omgang met kinderen.” De vrouw is er het hart van in. “Basiel is ons maatje, we willen hem in geen geval kwijt. Hij heeft bovendien medicatie nodig, een compensatie voor het feit dat hij zo snel is gegroeid.”

Ook elders diefstallen

Mogelijk is er een bende aan het werk die links en rechts honden gaat pikken. Net voor nieuwjaar werd een 63-jarige weduwe in Bellegem thuis overvallen door een man die het gemunt had op haar hondjes. Hij ging aan de haal met drie chihuahua’s. “Ik heb ook weet van een vrouw uit Poperinge bij wie recent een labrador gestolen werd, een teefje van drie jaar oud. Dat is de ideale leeftijd om te starten met kweken.” Het koppel uit Nieuwkerke heeft intussen aangifte gedaan van de diefstal.