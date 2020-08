Geslaagd coronaproof kamp voor chiro Wij(t)schateren: “Verdeeld in 3 bubbels en voor elk lid een eigen drinkbus” Christophe Maertens

16u29 0 Heuvelland De chiro Wij(t)schateren uit Heuvelland trok op kamp naar Neeroeteren in Limburg. De groep werd in drie bubbels verdeeld en elk lid kreeg een eigen drinkbus, als extra veiligheidsmaatregel tegen corona.

“De oudste leden - de aspi’s (5e en 6e middelbaar) - vertrokken een dag eerder om de vrachtwagen te lossen en de kampplaats coronaproof in te delen”, zeggen hoofdleiders Robbe Bouten en Wannes Vandewalle. “Dat hield bijvoorbeeld in dat de terreinen voor de verschillende bubbels moesten worden afgebakend. De groep werd ingedeeld in 3 bubbels. Bubbel 1 bestond uit de jongste 3 afdelingen (1e - 6e leerjaar) en hun leiding, bubbel 2 bestond uit de oudste 3 afdelingen (1e - 6e middelbaar) en hun leiding. De laatste bubbel bestond uit de koks en volwassen begeleiders (VB). In totaal waren we met 84 mensen: 62 leden, 16 leiders, 4 koks en 2 VB’s. Elk lid kreeg een eigen drinkbus, als extra veiligheidsmaatregel voor Covid-19.”