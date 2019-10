Gemeenteraadslid Luc Caenepeel pleit voor extra waterbuffers aan waterzuiveringsinstallaties Christophe Maertens

29 oktober 2019

12u17 0 Heuvelland Heuvellands gemeenteraadslid Luc Caenepeel vraagt zich af of er niet extra waterbuffers kunnen worden aangelegd om de droge periodes te overbruggen voor landbouwers. “Ik denk bijvoorbeeld aan de waterzuiveringsinstallaties. Ook in droge periodes is daar nog steeds afvoer van gezuiverd water dat in de beek geloosd wordt.”

“Het is iedereen ondertussen al opgevallen dat we de laatste jaren meer extreem weer hebben”, zegt gemeenteraadslid Luc Caenepeel (Gemeentebelangen). “Grotere en intensere regenbuien, maar de voorbije zomers waren telkens erg droog. Dat heeft grote gevolgen voor de landbouw. De gewassen kunnen niet meer beregend worden door een gebrek aan water en de waterputten van de landbouwers komen droog te staan.”

Caenepeel vraagt zich af of het niet mogelijk zou zijn om in de komende jaren extra waterbuffers aan te leggen waar landbouwers dan water kunnen komen halen om de gewassen te beregenen of de sproeimachines te vullen. “Ik denk bijvoorbeeld aan de waterzuiveringsinstallaties. Ook in droge periodes is daar nog steeds afvoer van gezuiverd water dat in de beek geloosd wordt. In Kemmel is tussen de waterzuivering en de beek een put waarin het water eerst terechtkomt. “Is het mogelijk om te onderzoeken of dergelijke putten voorzien kunnen worden van een aanzuigplaats?”, vraagt Caenepeel zich af. “Misschien kan dit onderzocht worden op andere waterzuiveringsinstallaties?”

Schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem gaf aan dat dit een heel positief voorstel is, en dat dit zeker onderzocht zal worden samen met de provincie. “Er moet onder andere onderzocht worden of daar voldoende debiet is, en of de waterkwaliteit goed is om te gebruiken voor de landbouwers. Volgend jaar wordt in Wulvergem al een eerste bufferbekken uitgedolven, en meteen ook ingericht als locatie waar de landbouwers water zullen kunnen trekken in droge periodes.”

Afgelopen zomer bood Aquafin in onder meer Ieper al extra water aan aan haar waterzuiveringsinstallaties. Daarbij kon gezuiverd afvalwater rechtstreeks uit de waterzuiveringsinstallatie worden gepompt.