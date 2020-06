Gemeentebestuur koopt grond voor hondenlosloopweide in Loker Christophe Maertens

30 juni 2020

08u32 0 Heuvelland De gemeente Heuvelland heeft grond gekocht om een losloopweide aan te leggen in de Oude Bellestraat in Loker.

Het initiatief voor de losloopweide kwam van gemeenteraadslid Bart Vanacker (Gemeentebelangen), die al langer ijverde voor een losloopweide voor honden. Hij ging op zoek naar een locatie en vond die in Loker. “Met dit initiatief willen we duidelijk stellen dat honden in natuurgebieden aan de leiband horen, maar bieden we eigenaars wel een alternatief aan om hun hond vrij te laten lopen in een afgebakende zone”, zegt schepen Wieland Demeyer (Gemeentebelangen).

Agrarisch gebied

Oppositiepartij CD&V is tegen de plannen. Volgens raadslid Geert Debergh heeft dit initiatief weinig nut in een gemeente zoals Heuvelland. “Er zijn veel mogelijkheden om te gaan wandelen met de hond in onze gemeente. Trouwens, de gekozen locatie is een mooi stukje bos en weide. Het is agrarisch gebied met ecologisch belang. Het zal de planten en dieren schaden van dit uniek stukje natuur aan de flank van de Rode Berg”, meent het raadslid. De aankoop van de grond heeft vijftienduizend euro gekost.