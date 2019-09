Gemeente zoekt pottenbakker om prehistorisch Kemmelwaar ‘tot leven’ te wekken Christophe Maertens

26 september 2019

16u56 0 Heuvelland Heuvelland heeft een opvallende vacature op haar website staan. De gemeente is op zoek naar een pottenbakker om de zogenaamde Kemmelwaar te maken. Dat zijn 2.500 jaar oude Keltische potten en andere spullen waarvan heel wat resten op de Kemmelberg werden gevonden.

2.500 jaar geleden vestigde zich op de Kemmelberg een belangrijke Keltische nederzetting. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat het ging om mensen uit de hogere klasse. In een rijke afvallaag, die vooral op de flank van de Kemmelberg werd aangetroffen, werd heel wat Kemmelwaar gevonden, een tot dan onbekende aardewerksoort. “Het gaat om meer dan tienduizend scherven en stukken”, zegt Stefaan Decrock van de dienst Toerisme en Lokale Economie. “We zoeken een pottenbakker die de oude Kemmelwaar weer tot leven kan brengen. We willen een nieuwe keramische productielijn Kemmelwaar opstarten.”

Workshops

De gemeente verleent materiële en promotionele ondersteuning bij de start van de nieuwe onderneming. “Zo stellen we voor twee jaar een werkruimte ter beschikking en een etalage in het bezoekerscentrum in Kemmel”, gaat Decrock verder. “Daarnaast moet de pottenbakker workshops voor scholen organiseren en in de zomer staan enkele demo’s op het programma. We organiseren ook een ‘pottenbak event’, waarbij we potten zullen bakken in een put met houtskool, zoals het vroeger gebeurde. Het staat de pottenbakker vrij om zelf een eigen product, bijvoorbeeld een hedendaagse interpretatie van de Kemmelwaar, te produceren.”

Na afloop van het project wordt de mogelijkheid bekeken om in Heuvelland een permanente pottenbakkerij in de planten. Meer info en kandidatuurstelling bij Stefaan Decrock via stefaan.decrock@heuvelland.be of op 057/45.04.55.