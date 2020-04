Gemeente maakt wandelverbinding van Loker en Dranouter: “En dat in afwachting dat het Agentschap Wegen en Verkeer er een veilige fietsverbinding realiseert.” Christophe Maertens

27 april 2020

20u00 0 Heuvelland In de toekomst komt er tussen Dranouter en Loker een veilige fietsverbinding op gronden die door de gemeente Heuvelland werden aangekocht. “Maar voor het zover is zorgen we ervoor dat mensen op het pad kunnen wandelen.”

In de Dikkebusstraat werd tussen de Galooiestraat en de Lampernissestraat een strook grond aangekocht door de gemeente Heuvelland. Op deze strook zal Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een dubbelzijdig fietspad realiseren. Zo zal je in de toekomst een veilige fietsverbinding hebben tussen Dranouter en Loker. “Dergelijke plannen duren vaak erg lang, en we besloten om zelf het heft in handen te nemen”, aldus gemeenteraadslid Bart Vanacker. “We namen als bestuur het voortouw door zelf de onderhandelingen te voeren om de gronden aan te kopen. Door de positieve houding van de families Covemaecker en Dehem konden we erg snel een overeenkomst sluiten met de gemeente. Daarop kond de gemeente Agentschap Wegen en Verkeer overtuigen om snel werk te maken om de fietsverbinding zo vlug mogelijk te realiseren.”

Gras gezaaid

In afwachting van dat project werd wel al een strook met gras gezaaid. “Op die manier krijgen we en een verkeersveilige wandelverbinding tussen Dranouter en Loker. Via de Galooiestraat, dit nieuw pad en dan de Victoriastraat kan je veilig tussen de twee dorpen wandelen of een wandeltocht langs het domein Eeuwenhout maken. Beide dorpen zullen hier snel de voordelen van ondervinden”, aldus het raadslid. “We hadden het wandelpad graag ingewandeld met een plaatselijk wijntje, maar door de coronacrisis is dat jammer genoeg niet mogelijk. Dat belet echter niet dat het pad tegen de zomer perfect bruikbaar zal zijn voor alle inwoners en toeristen.”